Vývoj v českém průmyslu zůstal pozitivní. Horší časy se ale blíží, shodují se analytici

“Výsledky českého průmyslu v květnu do určité míry kontrastují se slabším výkonem Německa a zejména s předstihovými ukazateli, které již od prosince signalizují slabší vyhlídky a stále se zhoršují,“ řekl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Pro červen počítá meziročně s lehkým propadem průmyslové výroby, a to hlavně kvůli nižšímu počtu pracovních dní. Vývoj zakázek značí, že by si pro další měsíce mohl průmysl zachovat růst, byť poměrně malý, dodal.

„I když průzkumy nálad a zvláště pak indexy nákupních manažerů věští recesi, tvrdá data z reálné ekonomiky nic takového ani nenaznačují. Květnová čísla z českého průmyslu stále kontrastují s očekáváním a vlastně i s výsledky třeba německého průmyslu, který meziročně padá o 3,7 procenta,“ doplnil analytik ČSOB Petr Dufek. Průmyslová výroba vzrostla především zásluhou automobilového průmyslu, který si připsal téměř sedmiprocentní zvýšení produkce. Potvrzuje se, že automobilky v posledních měsících dokázaly postupně vykrýt propad produkce z úvodu roku, podotkl.

Index průmyslové produkce (bazické indexy) ( Autor: ČSÚ )

Přes květnový pozitivní výsledek bude tuzemská průmyslová výroba v dalších měsících ovlivněna nepříznivou ekonomickou situací u hlavních obchodních partnerů, upozornil analytik Raiffeisenbank Lukáš Růžička. Průmysl má vrchol hospodářského cyklu již za sebou a v nejbližších měsících bude růst produkce nadále utlumený. „V průměru za celý rok 2019 očekáváme, že dynamika průmyslové výroby bude podstatně nižší než v loňském roce, pouze mírně nad jedním procentem,“ odhadl.

Květnový růst takřka trojnásobně překonal očekávání trhu, který ve střední hodnotě analytických odhadů počítal s růstem 1,1 procenta, připomněl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. V trendovém pohledu je však podle něj ztráta dynamiky tuzemského průmyslu, k níž dochází již od první poloviny loňska, zřetelně patrná. Důvodem jsou obchodní války, hrozba tvrdého brexitu a zpomalení čínské a německé a globální ekonomiky, dodal.

Německý statistický úřad dnes oznámil, že průmyslová produkce v květnu stoupla o 0,3 procenta, zatímco analytici očekávali 0,4 procenta. V dubnu produkce klesla o 1,9 procenta. Ekonomové předpovídají zpomalení německého hospodářství ve druhém čtvrtletí. Největší evropskou ekonomiku ochlazují zejména obchodní spory a odchod Británie z Evropské unie.

Zbytečné lety do Pekingu: čeští vývozci se dobře prosazují jinde

Dále čtěte: