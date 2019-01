Vytvoření státní letecké záchranky by bylo chybou a rizikem selhání systému, zní z DSA

Vytvoření státní letecké záchranné služby (LZS) by bylo velkou chybou a rizikem selhání celého systému. Řekl to Daniel Tuček z královéhradecké společnosti DSA, která zajišťuje LZS nepřetržitě od roku 1993. Nové doporučení ministerstva zdravotnictví vládě odstoupit od záměru leteckou záchranku postátnit považuje za krok správným směrem. "Ukazuje se to, co opakujeme 20 let, že to umíme, a jde o model, který se osvědčil všude ve světě," řekl Tuček.