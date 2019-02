Vysoká manažerka Volkswagenu způsobila poprask: zákazníci aférou dieselgate prý neutrpěli škodu

Wernerová tvrdí, že vozy s naftovými motory, kterých se týká aféra s falšováním emisí, jsou bezpečné a schopné jízdy. „Zákazníci neutrpěli žádné finanční ztráty,“ zdůraznila v rozhovoru pro Handelsblatt. Proto podle ní nejsou oprávněné žádné požadavky na odškodnění těchto majitelů aut se vznětovými motory.

Její slova vyvolala odmítavou reakci mnoha německých politiků. „Vyjádření paní Wernerové jsou troufalá, ale také objasňují, že Volkswagen nebere vážně kritiku dotčených majitelů aut,“ zlobí se ministr pro ochranu spotřebitelů ze spolkové země Sársko Reinhold Jost (SPD).

Vyzval berlínskou vládu, aby odmítla takovou interpretaci dieselového skandálu největší německé automobilky. Pokud se vláda jasně nepostaví na stranu zákazníků, bude k podvodům docházet podle Josta i nadále.

Mocný koncern ve svém přístupu k řešení aféry dieselgate kritizovala i poslankyně SPD Kirsten Lühmnannová, jež je expertkou strany pro oblast dopravy.

Volkswagen ohlásil konec spalovacích motorů. Vyvíjet je přestane v roce 2026

Slova manažerky odsoudila také liberální strana FDP. „Zejména u firmy Volkswagen, kterou částečně vlastní stát (v koncernu má pětinu hlasovacích práv spolková země Dolní Sasko – pozn. red.), je velmi problematické, že má tak málo pochopení pro následky svého jednání,“ zdůraznil místopředseda poslaneckého klubu FDP Michael Theurer. „Je jasné, že zákazníkům byla způsobena ztráta kvůli poklesu hodnoty vozů,“ dodal.

V Německu se již 400 tisíc vlastníků naftových vozů připojilo k hromadné žalobě proti koncernu Volkswagen. Poškozené klienty zastupuje spotřebitelská organizace VZBV a německý autoklub ADAC.

Ředitel VZBV Klaus Müller odmítl i slova Wernerové o tom, že ve většině soudních sporů Volkswagen vyhrál. „Je je v rozporu se zveřejněnými rozsudky,“ zdůraznil. Na konci ledna soud v Kolíně nad Rýnem rozhodl ve prospěch majitele vozu Audi A4 s naftovým motorem. Výrobce musí zaplatit odškodnění.

Kupec si stěžoval na to, že by použitý automobil nekoupil, pokud by věděl, že překračuje udávané emise výfukových plynů. Za vůz zaplatil 21 500 eur (555 tisíc korun), koncern mu musí vyplatit odškodné ve výši 17 tisíc eur (439 tisíc korun).

Wernerová v rozhovoru přiznala, že automobilka zaplatila od vypuknutí skandálu v září 2015 na výdajích spojených s odškodněním a právními spory 28 miliard eur (722 miliard korun).

