Výrobce žaluzií Servis Climax chce odkoupit montážní firmu ve Švédsku

Vsetínský výrobce stínící techniky Servis Climax chce odkoupit montážní firmu ve Švédsku, která by se měla stát zástupcem Climaxu na švédském trhu. Firma tak posílí export do Švédska. Smlouva by měla být podepsána v lednu. Climax by měl nejdříve odkoupit 75 procent švédské firmy a při splnění dalších podmínek do tří let získá zbývající podíl. Climax vyváží 60 procent produkce do více než 30 zemí.