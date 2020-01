Výnosné povolenky. Obrat obchodů loni stoupl na rekord

Největším trhem s emisními povolenkami na světě je evropský systém obchodování s emisemi ETS, který se na celkovém objemu obchodů podílí téměř 80 procenty. Průměrná cena emisní povolenky v systému stoupla loni o deset dolarů na 28 dolarů za tunu. Hlavním důvodem zvýšení ceny byl mechanismus, který vstoupil v platnost loni v lednu a jehož cílem bylo omezit nabídku.

Evropská komise loni představila Zelenou dohodu pro Evropu, ambiciózní balíček opatření, jehož cílem je, aby se region do roku 2050 stal klimaticky neutrální. EK má také v plánu do poloviny letošního roku navrhnout ambicióznější cíle na snížení emisí do roku 2030. Podle Refinitiv oba tyto návrhy přispěly ke zvýšení cen emisních povolenek v EU.

Systémy obchodování s emisemi jsou tržní nástroje omezující emise skleníkových plynů. Stanovují strop na množství skleníkových plynů, které země nebo firmy mohou vypouštět. Pokud subjekty tyto limity překročí, mohou si koupit povolenky od jiných, jejichž emise naopak byly nižší.

Šéf Siemensu chtěl uplatit „německou Gretu“ funkcí ve vedení firmy. Naštval tím aktivisty

Německá klimatická aktivistka Luisa Neubauerová, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Zatímco globální trh s emisními povolenkami zatím zůstává iluzí, 46 zemí a přes 30 měst, států a regionů má nyní stanovené ceny za emise oxidu uhličitého, což pokrývá více než 20 procent ročních celosvětových emisí skleníkových plynů, vyplývá z údajů Světové banky.

Dvěma regionálním trhům s emisemi v Severní Americe - Western Climate Initiative a Regional Greenhouse Gas Initiative - stoupl loni obrat o 74 procent na 24 miliard dolarů. Důvodem bylo očekávání nižší nabídky v roce 2021, uvádí Refinitiv.

Největším světovým producentem emisí je Čína. Ta spustí národní systém obchodování s emisními povolenkami v letošním roce. Zatím měla v rámci země osm pilotních programů, jejichž obrat loni stoupl o 40 procent na 301 milionů USD, uvedla agentura Reuters.

Čtěte také:

Začíná zelená pětiletka. Při investování bude hrát roli i ekologický aspekt

Zdeněk Tůma: Zatím se neříká, které země jsou ty špinavé

Drahé, ale reálné: přechod na čistou energii do roku 2050 bude stát 73 bilionů dolarů

Greta nestačí. Zapojme více dětí do debaty o klimatu, vyzvala OSN