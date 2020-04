Všechno zlé je pro něco dobré. Kina zejí prázdnotou, streamovací služby hlásí rekordní zájem

Zatímco kinosály napříč celým světem zůstávají povětšinou i nadále uzavřené, poskytovatelé internetových televizí zažívají žně. Společnost Disney oznámila, že její streamovací službu si během uplynulých pěti měsíců předplatilo již na 50 milionů uživatelů, a jak to vypadá, vzhledem k nastalé situaci způsobené pandemií nebezpečného koronaviru by mohlo toto číslo i nadále růst.

Jak připomíná zpravodajský server BBC, když před dvěma měsíci Disney naposledy zveřejnil údaje týkající se počtu předplatitelů své internetové platformy Disney Plus, pohybovalo se číslo na hranici 26,5 milionu. Stačilo však několik málo týdnů a tato cifra se téměř zdvojnásobila.

„Máme obrovskou pokoru před tím, že Disney Plus rezonuje v milionech domácností po celém světě,“ nechal se podle BBC slyšet mluvčí společnosti Kevin Mayer.

Najít příčinu tohoto nebývale vysokého nárůstu není nikterak těžké. Ačkoliv studio se na toto téma odmítlo vyjádřit, je jasné, že za něj vděčí především aktuální zdravotní krizí, která je způsobena šířením nákazy covid-19, v důsledku níž byl v řadě zemí omezen pohyb a došlo k uzavření v podstatě všech kinosálů. Potvrzuje to ostatně i redaktor internetového portálu BoxOfficeGuru Gitesh Pandya. „Díky tomu, jak jsou filmové kinosály na mnoha klíčových mezinárodních trzích uzavřené, se streamování stalo okamžitě tím nejlepším zdrojem kvalitní domácí zábavy, přičemž tyto služby budou z nárůstu předplatitelů těžit ještě dlouho, protože spousta spotřebitelů bude měnit své zažité návyky,“ řekl.

Osm milionů předplatitelů během jediného týdne

Významným podílem k tomuto nebývale velkému nárůstu přispěli uživatelé v Indii, kde Disney svoji prémiovou službu slavnostně spustil teprve během uplynulého týdne. I takto krátká doba ovšem stačila na to, aby si zde streamovací platformu pořídilo již osm milionu lidí.

A všechny výše zmíněné skutečnosti měly pro tohoto amerického filmového giganta ještě jedno velké pozitivum – projevily se totiž na jeho akciích. Ty totiž během středy zaznamenaly sedmiprocentní nárůst, což je poté, co musela společnost uzavřít své tematické zábavní parky a odložit vydání několika potenciálních filmových hitů v čele s Black Widow, více než vítané povzbuzení.

Vývoj akcií společnosti Disney od počátku roku 2020, zdroj: Trading Economics

Překonání Netflixu může být pouhou otázkou času

Co se týče přímého porovnání s konkurencí, zůstává Disney Plus i nadále pozadu. Jak Amazon, tak Netflix se těší až trojnásobně většímu počtu uživatelů. Nikde však není psáno, že tomu tak bude i do budoucna, tím spíš když tempo, jakým Disneymu noví předplatitelé přibývají, zůstane stejné jako doposud.

„To, co Disney Plus dokázal během pěti měsíců, trvalo Netflixu sedm let,“ všiml si expert na filmový průmysl Chris Fenton.

