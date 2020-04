Všechno zlé je pro něco dobré. Čeká nás skvělá budoucnost, říká miliardář Dalio

Jakkoliv může současná krize způsobená pandemií nebezpečného koronaviru vypadat v tuto chvíli hrozivě, mohla by být pro naši budoucnost vlastně přínosem. Alespoň tak zhodnotil nastalou situaci v rozhovoru pro sociální síť LinkedIn známý miliardář a zakladatel americké investiční firmy Bridgewater Associates Ray Dalio, podle něhož jsme svědky historického okamžiku, jenž vydláždí lidstvu cestu k většímu společenskému rozvoji.

Koronavirem se podle aktuálních údajů serveru Worldometers.info celkově nakazilo již přes 2,5 milionu lidí, přičemž více než 177 tisíc z nich v důsledku této infekce zemřelo. Jedná o děsivou bilanci, kterou rozhodně nelze nijak zlehčovat. Na všem špatném se dá ale podle Dalia najít něco pozitivního.

Kvůli současné pandemii se globální ekonomika zadrhla. Velké automobilky byly nuceny přerušit výrobu, aerolinky veřejně přiznávají, že pokud jim vlády jednotlivých zemí nepomohou, tak zkrachují, a ropa, kterou teď nikdo nepotřebuje, dokonce poprvé v historii nakrátko dosáhla i záporné hodnoty.

Jak moc to bude světové hospodářství bolet, je v tuto chvíli nejasné. A zatímco nejrůznější instituce včele s Mezinárodním měnovým fondem se předhánějí v tom, čí predikce ohledně ekonomických dopadů koronaviru bude pesimističtější, Ray Dalio se na celou záležitost dívá o něco přívětivěji.

Je zřejmé, že globální ekonomiku čeká restart. Řada odvětví bude začínat v podstatě od začátku. Na tom by však podle něj nemuselo být nic až tak špatného. Dalio je totiž přesvědčen, že současný hospodářský pokles bude například oproti krizi z třicátých let minulého století „relativně krátký“ a umožní širší „restrukturalizaci“, která sice může trvat přibližně tři až pět, avšak ve výsledku by měla společnosti jako takové prospět.

„Vím, že je to dlouhá doba, ale není to věčnost,“ řekl dále v rozhovoru. „Lidská schopnost přizpůsobit se, vynalézt něco nového a dostat se z toho je obrovská. Myslím si, že by nás ta nová budoucnost měla vzrušovat,“ podotkl s tím, že hlavním přínosem současné pandemie podle něj bude velký pokrok v digitalizaci a způsobu, jakým lidé o daných věcech uvažují.

„Jsme teď uprostřed úžasné revoluce, co se týče našeho způsobu myšlení a jak jej využít. Řekl bych, že je to ta naprosto nejcennější věc, kterou do budoucna máme.“

Konec globalizace?

To však není zdaleka jediné, co by se podle Dalia mohlo v nadcházejících letech změnit. Pandemie totiž ukázala, že jakkoliv je všeobecně vzato globalizace vnímána pozitivně, ve chvílích, jako je tato, může být svým způsobem i na škodu.

„Nejen jednotlivci se budou chtít ujistit o tom, že jsou soběstační, soběstačné budou chtít být také jednotlivé země, protože se ukázalo, že jsou (nyní) zranitelné,“ zdůraznil sedmdesátiletý byznysmen, který je podle Forbesu 46. nejbohatším mužem světa s majetkem dosahujícím hodnoty 18 miliard dolarů (cca 456 miliard korun).

Svou domněnku opírá o události uplynulých dní, během nichž se naplno projevila závislost USA, ale i dalších rozvinutých zemí, na dodávkách zdravotnického materiálu z Číny. Právě nedostatek roušek, respirátorů či plicních ventilátorů je podle něj zářným příkladem „zranitelnosti“ Spojených států, který bude potřeba odstranit. Aby byly v tomto ohledu soběstačné, myslí si Dalio, že si odteď USA podobné věci „budou chtít vyrábět samy“.

