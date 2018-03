Vrchní soud se ve sporu o smlouvy postavil na stranu Fashion Areny

Společnost Via FAOC, která arénu provozuje, nyní zvažuje, zda bude vymáhat náhradu škody, která jí byla předběžným opatřením způsobena. Spor mezi centrem a nájemci se dostal i k antimonopolnímu úřadu.

„Věřili jsme, že předběžné opatření bude zrušeno, neboť jde o naprosto běžnou praxi v našem segmentu napříč evropským trhem. Doložky o dosahu v nájemních smlouvách v outletových centrech jsou zde za účelem ochrany značných investic pronajímatelů,“ uvedla ředitelka centra Lenka Čapková. Doložky jsou podle ní ve smlouvách s nájemci od otevření centra.

Obchodníci by díky doložce např. nemohli otevřít své pobočky v plánovaném outletovém centru Prague The Style Outlets, které se má letos otevřít u pražského letiště. Doložky zakazovali značkám otevírat outletové prodejny v rádiusu stanoveném dojezdem 60 až 90 minut.

„Postup vlastníků Fashion Areny je zjevně protisoutěžním chováním. Namísto toho, aby boj o pozici na trhu probíhal regulérním způsobem, snaží se majitel Fashion Areny svou pozici pojistit zakázaným postupem,“ řekl v lednu deníku E15 jednatel Prague The Style Outlets Martin Kubišta.

Fashion Arena Prague Outlet v pražských Štěrboholech nabízí na ploše 25 tisíc metrů čtverečních 116 obchodů a sortiment více než 200 světových i domácích značek.

V Česku fungují jen dvě velká outletová centra, kromě pražské Fashion Areny je to i Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma. Otevření dalšího centra Prague The Style Outlets jeho vlastníci v posledních letech již několikrát odložili. Centrum má nabídnout postupně až 190 obchodů a 2400 parkovacích míst. Celková obchodní plocha bude 30 tisíc metrů čtverečních.

V budově Prague The Style Outlets mělo původně fungovat outletové centrum Galleria Moda, projekt ale zkrachoval ještě dříve, než začal. V roce 2013 centrum v rámci konkurzu koupila společnost Dreitonel, která se přejmenovala na The Prague Outlet. Další velké outletové centrum se řadu let připravuje u Benešovic na dálnici D5.