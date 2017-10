Voliči odmítli euro, kurz koruny neoslabí, shodli se analytici

„Hlavním poraženým voleb je jednotná měna euro. Strany, které se pro jeho přijetí zřetelněji vyslovovaly, zejména TOP 09 a ke konci kampaně také ČSSD, zaznamenaly znatelný propad. Pokud se tedy nezmění postoj hnutí ANO, jehož předseda (Anderej) Babiš euro označil za krachující podnik, nelze očekávat přijetí eura před rokem 2025,“ řekl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Komplikací podle Jakuba Seidlera z ING Bank při sestavení vlády budou prohlášení lídrů ostatních stran, že nejsou ochotni spolupracovat s vítězným hnutím. „Velmi pravděpodobně si však některé strany uvědomí, že odmítání spolupráce s hnutím ANO by mohlo vést ke vzniku více populistické a antisystémové vlády, což by bylo pro směřování země v konečném důsledku horší než spolupráce s ANO,“ doplnil hlavní ekonom ING Bank.

Podle Pavla Sobíška z UniCredit Bank se nyní dá očekávat posun ekonomické politiky v ČR více doprava. ANO podle něj může sestavit pohodlnou koalici s druhou ODS, případně za tiché podpory Starostů a nezávislých. „Taková koalice by nejspíš usilovala o úsporný a efektivně fungující stát se snahou omezit přerozdělování prostředků z daní. Na pořad by mohlo přijít snížení zdanění práce, i když významnějšímu posunu by bránily dopady politiky dosavadní vlády,“ dodal.

Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků znamenají výsledky voleb porážku levicového populismu. S vítěznými stranami ANO a ODS má asociace podle předsedy Karla Havlíčka v řadě věcí programovou shodu. Je tedy šance, že se v následujícím období podaří prosadit program, se kterým budou drobní podnikatelé a živnostníci souhlasit.

„Jak pro podnikání, tak pro celou ekonomiku je dobře, že se nepodlehlo jánošíkovské rétorice založené na rozhazování a nereálných sociálních slibech,“ uvedl Havlíček.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka je nyní potřeba, aby vítěz voleb začal urychleně pracovat na sestavení silné vlády, která dokáže řešit klíčové podmínky pro dlouhodobý růst české ekonomiky.

„Chceme, aby aktivně vystupovala v Bruselu za Českou republiku a postavila se k řadě dílčích problémů čelem, ať v oblasti daňových povinností, operačních programů, školství,“ uvedl Hanák. Nový kabinet by také měl změnou stavební legislativy a kompetenčního zákona zásadně zjednodušit povolovací proces.

