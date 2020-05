Vojsko slaví. Nové přilby za 435 milionů prošly zkouškami

Čeští vojáci v Afghánistánu, ilustrační foto - Čeští vojáci v Afghánistánu, ilustrační foto. Zdroj: čtk

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Vojáci na cvičení cvičení Dukla Spirit 2017, ilustrační foto

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Strakoničtí vojáci s ručním raketovým protiletadlovým systémem RBS-70

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Strakoničtí vojáci s ručním raketovým protiletadlovým systémem RBS-70

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Strakoničtí vojáci se systémem S10M

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Raketový systém 2K12 KUB

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Ministr Martin Stopnický při návštěvě českých vojáků v Litvě.

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Pozor na přilbu. Vojáci sice mají moderní pušky, ale hlavu jim chrání zastaralé přilby.

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Velký favorit. Automobilka Jeep poslala na testování svůj speciál J8, který používá i izraelské armáda. Vojáci prý byli z jeho schopností nadšeni.

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Voják s dalekohledem

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Nové pušky využijí čeští vojáci v zahraničních operacích.

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Ilustrační foto (Zdroj: ČTK)

Už se zdálo, že pořídit balistické helmy je nad možnosti české armády. Po několikátém krachu se však nyní konečně zadařilo. A firma Argun může začít dodávat.

„Vojskové zkoušky balistických přileb od firmy Argun proběhly úspěšně s kladným výsledkem,“ potvrdil Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany. „Dodávky by měly začít na přelomu léta a podzimu,“ pokračuje mluvčí s tím, že všech 31 400 tisíc helem by měla královéhradecká společnost Argun dodat do konce letošního roku.

Firma bude české armádě dodávat i přesto, že předloňskou zakázku nevyhrála. Obrana původně – díky nejnižší nabídnuté ceně – vybrala za vítěze tendru společnost STV Group. Jenže její přilby nedokázaly ani na několikátý pokus projít zkouškami a splnit všechny požadavky českých vojáků. A proto se ke slovu dostala nabídka Argunu.

„Dnes jsme si jisti, že ve světě neexistuje přilba, která by všechny požadavky resortu, tak jak byly definovány, splňovala,“ prohlásil Jan Děcký, statutární ředitel STV Group, loni na podzim.

Díky „nečekanému“ úspěchu v tendru na přilby se z Argunu stává pro české vojsko strategický dodavatel balistické ochrany. Už v roce 2016 zvítězil v soutěži na neprůstřelné vesty. Armádě a Vojenské policii jich dodá celkově 5500 za 210 milionů korun. A dalších 47 tisíc vest za 1,67 miliardy může podle květnové smlouvy dodat i STV Group.