Vláda zatím nemá pro pokračování stavu nouze podporu

Vláda bude v úterý žádat poslance o prodloužení nouzového stavu v zemi kvůli koronaviru, zatím ale nemá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vyjednanou podporu. Stav nouze má trvat do konce dubna, kabinet ho chce kvůli pokračování omezujících opatření prodloužit do 25. května. nemocní pacienti.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek dnes řekl, že ČR epidemii koronaviru zvládla a nyní je třeba se zaměřit na kontrolovaný návrat k normálního životu. Ve vybraných městech dnes čtvrtým dnem pokračovala studie kolektivní imunity proti nemoci covid-19. V Praze se už naplnily všechny věkové kategorie, testovat se tak v hlavním městě budou už jen pozvaní chronicky nemocní pacienti.

Babiš v České televizi řekl, že kdyby Sněmovna prodloužení nouzového stavu neschválila, znamenalo by to konec omezujících opatření se všemi možnými riziky. Nouzový stav platí v Česku od 12. března. Původně měl skončit 11. dubna, Sněmovna ho už jednou na žádost vlády prodlužovala, a to do konce dubna. Babiš a ministři za ANO se původně přikláněli k tomu, že další prodlužování už nemá smysl. Ve čtvrtek ale pražský městský soud některá omezující nařízení zrušil kvůli tomu, že je kabinet nevyhlásil podle krizového zákona, ale podle normy o veřejném zdraví. Vláda se proto vzápětí rozhodla žádat dolní komoru o prodloužení nouzového stavu.

Většina opozičních stran chce od vlády slyšet argumenty, proč by se nouzový stav měl prodloužit. Komunisté dříve řekli, že by souhlasili s prodloužením do 17. května. Babiš s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem dnes mluvil, vedení KSČM bude o žádosti ještě jednat.

Podle odborníků je nyní důležitý kontrolovaný návrat do běžného života a nastartování zdravotnického systému. „Infekce jde stále dolů. Každý jednotlivý den, který měříme, ukazuje na to, že nejenom že nedochází k nekontrolovatelnému šíření, ale dokonce šíření zastavujeme,“ uvedl v dnešních Otázkách Václava Moravce šéf zdravotnických statistiků Dušek. Jeden nakažený podle něho může nakazit méně než jednoho dalšího člověka. Připustil, že epidemie může v budoucnu znovu vzplanout, ovšem podle něj jen lokálně.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se bude podle ředitele Zdeňka Kabátka snažit o to, aby se zdravotnictví dostalo do běžného režimu koncem června. Ředitel Fakultní nemocnice v pražském Motole Miloslav Ludvík ale očekává, že to bude až po prázdninách.

Z nemoci covid-19 se v Česku dosud vyléčilo 2545 lidí, 220 pacientů nakažených koronavirem zemřelo. Od vypuknutí nemoci v zemi bylo potvrzeno dohromady 7387 pozitivních případů nákazy, aktuálně nemocných je 4622 lidí. V nemocnicích bylo podle nejnovějších údajů 352 lidí s koronavirem, z toho 79 pacientů bylo v těžkém stavu nebo vyžadovalo intenzivní péči.

Za sobotu přibylo 79 případů nákazy koronavirem, což byl druhý nejnižší nárůst od 13. dubna, o sedm méně než v pátek a o 24 víc než ve čtvrtek. Testů na covid-19 bylo v sobotu ale jen 4411, o několik tisíc méně než ve všední dny. Celkem bylo zatím otestováno 215.116 vzorků.

V Kateřinské zahradě v Praze pro studii kolektivní imunity už v sobotu otestovali potřebný vzorek dospělých, dnes tam proto odebírali kapku krve pro rychlotesty jen dětem a mladistvým do 17 let. Potřebnou kapacitu, tedy 267 testovaných, vyčerpali odpoledne. Nově tam testují také chronicky nemocné pacienty, které zve Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), a osoby, které k testování vybízí Český statistický úřad (ČSÚ). Testovat je budou do úterý. Odběrové stany fungují také v Brně, Olomouci, Litoměřicích, Litovli a Uničově.

První výsledky studie kolektivní imunity budou známy na začátku května. Mají ověřit aktuální epidemickou situaci a sloužit k rozhodování o tom, jak dál uvolňovat či udržovat omezení v podnikání i každodenním životě.

Vláda kvůli příznivému epidemiologického vývoji urychlila harmonogram otevírání obchodů a služeb, další vlna přijde na řadu v pondělí. Mírnější podmínky budou mít pendleři a otevřou další obchody a provozovny služeb, byť s řadou omezení. Například v prodejnách oděvů si lidé nebudou moci z hygienických důvodů zkoušet oblečení. V posilovnách, tělocvičnách či fitness centrech se nepřevléknou v šatnách a ani se neosprchují. Zrychlení uvolňování restrikcí ale například některé knihovny nebo zoologické zahrady zaskočilo a zůstanou ještě zavřené. S dalšími fázemi uvolňování omezení počítá vláda od 11. a 27. května.

Babiš dnes uvedl, že kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky státu firmám na náhrady mezd, který je zatím do konce dubna, by se mohl prodloužit nejméně o měsíc. Navázat by na něj mohl podle premiéra případně dobrovolný odklad sociálních odv