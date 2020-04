Vláda schválila pro firmy záruku 150 miliard korun. Ručení dosáhne výše 90 procent

Vláda dnes schválila záruku pro malé a střední firmy 150 miliard korun, měla by vygenerovat úvěry ve výši 600 miliard korun. V úterý to musí schválit Sněmovna. Novinářům to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

„Zítra (v úterý) se půjde do Sněmovny se zárukou 150 miliard korun, což by při čtyřnásobném multiplikačním efektu mělo vygenerovat úvěry ve výši 600 miliard korun pro malé a střední firmy, respektive pro firmy do 500 zaměstnanců. Jsou tam živnostníci, malé firmy a firmy střední,“ řekl Havlíček.

Podnikům do 250 zaměstnanců by mělo být poskytnuto ručení do 90 procent dluhu z poskytnutého úvěru. U větších firem by ručení mělo dosáhnout 80 procent dluhu z poskytnutého úvěru, doplnila na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Program bude podle Schillerové stanoven parametricky na provozní úvěry do 50 milionů korun, v případě první skupiny firem bude ručení maximálně 45 milionů korun, u větších firem 40 milionů korun.

Bude se jednat o portfoliovou záruku, rozdělí ji Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). „Pravděpodobným klíčem bude podíl jednotlivých bank na trhu, z hlediska celého portfolia bude stát ručit do výše 25 procent,“ uvedla Schillerová.

Stát zaručí 900 miliard korun, které dříve ministři slibovali. V minulosti bylo vyčleněno 300 miliard korun. Podle Havlíčka je tak na několik měsíců saturována hotovost, kterou budou postupně dávat banky firmám a stát za ni bude přebírat částečnou odpovědnost.

Ministerstvo průmyslu a obchodu s ČMRZB dříve připravilo program COVID pro firmy zasažené v souvislosti s koronavirem. Nyní jsou vyhodnocovány žádosti. V první vlně podle ČMRZB neuspěla z více 3 200 žádostí přesahující deset miliard korun většina, v případě programu COVID II, ve kterém ČMZRB obdržela 5 900 žádostí v objemu 19 miliard korun, bylo zatím úspěšně vyřízeno zhruba 90 procent z nich, řekl ČTK o víkendu ředitel odboru strategie a marketingu ČMZRB Michal Pluta.