Vítězství pro české dopravce. Europarlament schválil kompromisní pravidla pro kamiony

Rozhodnutí europoslanců uvítali i tuzemští dopravci, ačkoliv výsledný kompromis podle nich není ideální. Podle generálního tajemníka sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře umožní dohoda dopravcům tzv. přepravní kolečka bez plnění složitých předpisů pro vysílání pracovníků. V praxi to znamená, že řidič bude moci jet například do Španělska, následně převézt další náklad do Francie a odtud bude mít další přepravu zpět do Česka.

Hromíř je vděčný i za řešení pro autobusovou dopravu. „Zákaz 45hodinového týdenního odpočinku v kabině sice nevítáme, ale zkrácených odpočinků se netýká, což je dobře,“ dodal Hromíř s tím, že přijatelná je i úprava kabotáže, tedy dočasného provozování vnitrostátní přepravy v hostitelském státě.

Hlasování o silničním balíčku bylo na dnešní plenární jednání do Bruselu přeloženo z minulé schůze europarlamentu ve Štrasburku. Tehdy se totiž sešlo okolo 1600 pozměňovacích návrhů.

Nakonec návrh, který dnes prošel těsnou většinou 15 hlasů, nezahrnuje do loni odsouhlasených pravidel pro vysílání pracovníků řidiče tranzitní přepravy a ty, kteří po zemích EU dělají takzvaná „kolečka“ a po vyložení zboží exportovaného ze své země buď jedou rovnou zpět domů, nebo před návratem uskuteční maximálně dvě další zastávky.

Pravidla o vysílání pracovníků do jiné země EU obecně počítají s tím, že za stejnou práci by na stejném místě lidé měli dostávat srovnatelný plat, ať už je jejich zaměstnavatel odkudkoliv. Silniční doprava byla tehdy po tlaku zástupců zemí ze středu a východu EU vyňata s tím, že vzhledem k její specifičnosti jsou třeba zvláštní pravidla - jejichž kompromisní podobu nyní europoslanci odsouhlasili.

Zpravodajka návrhu, finská europoslankyně Merja Kyllönenová, na dnešní tiskové konferenci také připomněla, že text znemožňuje nekončící „nomádské cesty“ kamionů z jednoho státu po jiných zemích EU. „Řidiči budou moci také trávit čas s rodinami, ne jen dlouhé a dlouhé měsíce za velmi nízké platy jezdit po Evropě,“ uvedla. Pravidla tak předpokládají návraty řidičů do domovské země nejméně jednou za čtyři týdny, víkendové pauzy musí být tráveny jinde než ve vozidle.

Mezi změnami je také zavedení digitálních tachografů schopných registrovat přejezdy hranic či nová pravidla a třídenní limit pro takzvanou kabotáž. Dopravní firmy budou také muset skutečně operovat tam, kde mají sídlo, evropské normy budou muset splňovat i lehčí vozidla, která jsou stále častěji v nákladní dopravě využívána.

Jak snížit emise: Němci zvažují zdražení benzínu i tvrdé kvóty na elektroauta

Podle komisařky pro dopravu Violety Bulcové jsou reformy v této oblasti důležité a jejich cílem je snížení administrativní zátěže, zlepšení pracovních podmínek a nastavení rovných pravidel pro všechny automobilové dopravce. „Zajistí také účinnější logistické sítě a tedy podpoří ekonomiku,“ dodala v prohlášení komisařka.

Po dnešním hlasování mohou začít trojstranná jednání s členskými státy a Evropskou komisí. Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období stávajícího europarlamentu by ale tyto rozhovory měly odstartovat zřejmě až v říjnu.

