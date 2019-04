Většinu ve firmě Kiwi má získat fond General Atlantic. Zaplatí 100 milionů liber

Z akcionářské struktury, v níž je osm lidí a subjektů, by měli podle webu Forbes odejít jen dva investoři, a to Ondřej Tomek, který aktuálně drží přes Impuls Capital desetiprocentní podíl, a Jiří Hlavenka, jenž má 20,2 procenta. Na většinu by se General Atlantic měl dostat částečným vykoupením podílů ostatních spoluvlastníků, kteří mezi majiteli zůstanou.

General Atlantic drží aktiva přibližně za 28 miliard dolarů (637 miliard korun). Hlavní sídlo má v New Yorku, ovšem angažuje se v technologiích, finančnictví či zdravotnictví po celém světě. Do jeho investičního portfolia patří například Airbnb, BuzzFeed, Flixbus, Uber nebo Slack.

O prodeji Kiwi.com se mluví dlouho, Dlouhý vždy uváděl, že by si chtěl podíl nechat. Společnost v posledních měsících uzavírala strategická partnerství, aby se dostala na další trhy, za klíčový považuje Dlouhý především Čínu.

Firma v současnosti poskytuje letenky zhruba 500 aerolinek po celém světě. Nabízí i kombinaci letů nespolupracujících linek a dává cestujícímu garance v případě, že nestihne návazný let. Denně Kiwi.com registruje zhruba 90 milionů vyhledávání, uvedla v prosinci. Na celosvětovém prodeji letenek má podíl zhruba dvou promile. Dlouhý se postupně snaží, aby firma nenabízela pouze letenky, ale poskytovala komplexní služby v cestovním ruchu včetně nabídky jízdenek na další druhy dopravy.

