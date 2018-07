Pokud vás pozemský život omrzel, můžete se přes internetový formulář přihlásit k národu Asgardia, což je projekt prvního kosmického národa v dějinách lidstva. Nově proběhla inaugurace jeho prezidenta, ruského podnikatele a vědce Igora Ašurbejliho. Slavnostní ceremoniál se konal ve Vídni v palácovém komplexu Hofburg.

Prezident národa Asgardia Ašurbejli si neklade malé cíle. Do deseti let chce vybudovat stát, jenž bude mít 150 milionů lidí. Za prvních 20 měsíců získal 200 tisíc občanů. „Tento den bude zcela jistě zaznamenán v análech jako jedna z největších událostí historie lidstva,“ prohlásil Ašurbejli během inauguračního projevu.

Asgardia už má vlastní ústavu, vlajku, vládu a nyní i „hlavu národa“. Asgardia je prvním vesmírným národem lidských dějin, dodal ruský vědec a podnikatel, který se narodil v ázerbájdžánském Baku.

Jak vypadá umělecké ztvárnění života lidí ve vesmíru projektu Asgardia:

Vesmírní lidé mají žít na oběžné dráze v uměle vytvořených městech s vlastní gravitací, případně v kolonii na Měsíci. Trvale obydlená místa na orbitě mají být postavena do 10 až 15 let, na Měsíci do 25 let. Asgardiáni nyní platí příspěvky ve výši 100 eur. Mezi nimi je i 286 obyvatel České republiky, jak vyplývá ze stránek projektu (stav k 26. 6. 2018).

Nejvíce vesmírných nadšenců pochází ze Spojených států, těch je 27 260. Projekt má velkou popularitu také v Turecku, kde se k Asgardii hlásí přes 24 tisíc lidí.

Hlavním mottem projektu je, že má být vesmír využíván pouze pro mírové a vědecké účely. Opulentní inauguraci hlavy státu přihlížela podle časopisu Newsweek i řada diplomatů, vědců a právních expertů. Vesmírné království se inspirovalo severským mýtem o městě v oblacích Ásgard, kde sídlili bohové.

Projekt byl založen v říjnu roku 2016. Jeho tvůrci doufají, že bude uvolněn režim pro využívání vesmíru i pro soukromé aktivity. „Přístup do vesmíru by měl být lidským právem, mimo kontrolu pozemského národa,“ tvrdí Ašurbejli.

Zakladatel Asgardie hodlá prosadit, aby byl vesmírný stát uznán Organizací spojených národů jako jeden ze členů organizace. Kromě vlastní vlajky a hymny plánuje zavést i vlastní kryptoměnu solar. Průzkum a kolonizace vesmíru má podle ruského vědce a filantropa poskytnout lidstvu jako druhu Homo sapiens nesmrtelnost.

