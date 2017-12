Věřitelé brněnské Královopolská Ria povolili reorganizaci. Sev.en EC byla proti

Pro reorganizaci, která dovolí podniku pokračovat ve své činnosti, hlasovala naprostá většina z několika desítek věřitelů. Proti byli pouze dva, jedním z nich byla společnost Sev.en EC, tedy majitel elektrárny Chvaletice, se kterou je Královopolská Ria ve sporu.

Na dnešním jednání u Krajského soudu v Brně, které trvalo přes sedm hodin, byly zastoupeny firmy s celkovými pohledávkami přes 1,3 miliardy korun. Hlavní pohledávky jsou ale k dnešnímu datu už téměř 1,5 miliardy.

Královopolská Ria Královopolská Ria je inženýrsko-dodavatelskou společností. Orientuje se zejména na jadernou energetiku, chemii a petrochemii a čištění a úpravu vod. Zakázky měla vedle Česka i na Slovensku, v Srbsku, Bosně a Ázerbájdžánu. Podílí se na dostavbě jaderné elektrárny Mochovce. Navazuje na tradici brněnské strojírny Královopolská. V roce 1991 z ní byla vyčleněna jako samostatná jednotka na realizace velkých investičních akcí, od roku 1996 funguje jako samostatná společnost.

Královopolská Ria již udělala restrukturalizační kroky k optimalizaci nákladů, propustila polovinu svých zaměstnanců a nyní jich má kolem 90. Získávání nových zakázek je naproti tomu pozvolné, zejména vzhledem ke stavu insolvenčního řízení.

Krajský soud v Brně insolvenční řízení zahájil v červnu na základě návrhu britské společnosti Formosana Limited, která tvrdí, že jí brněnská společnost dluží zhruba 40 milionů korun. Královopolská Ria tento insolvenční návrh považuje za šikanózní a tvrdí, že v tomto případě jde o zneužití institutu insolvenčního řízení jako nástroje konkurenčního boje.

Problémy Královopolské souvisejí zejména s obnovou dvou bloků elektrárny Chvaletice. Provozovatel elektrárny Sev.en EC koncem června vypověděl Královopolské Ria smlouvu kvůli nedodržení termínů. Sev.en EC pak přihlásila v insolvenčním řízení například smluvní pokutu přesahující 382 milionů korun a další pohledávky v řádech desítek milionů korun. Ani jedna ze stran nechce vývoj sporu blíže komentovat.

Z dnešního jednání u soudu ale vyplynulo, že od smlouvy odstoupila i Královopolská Ria a její pohledávka vůči investorovi je prý nejcennější z majetkové podstaty. Jak velká ale tato pohledávka je, není jasné. Zatím se ji nepodařilo ocenit ani znalci ustanovenému místně příslušným soudem, protože elektrárna znalce do objektu nepustila. Pokusí se tedy pohledávku ocenit i bez toho. Hodnota zakázky byla 2,6 miliardy korun, podle Královopolské Ria byla zakázka dokončena z 98 procent. Zástupce Sev.en EC dnes uvedl, že elektrárna funguje, ale nesplňuje požadované parametry. Žádnou pohledávku ze strany Královopolské RIA firma Sev.en EC neuznává, mj. proto, že Královopolská Ria nedodržela parametry a lhůty zakázky. Způsob řešení úpadku Královopolské RIA reorganizací, označil za nesmyslný.

