Američtí farmáři mají problém: kdo bude jíst vepřové hlavy, ocásky a vnitřnosti?

Američtí farmáři prodávají každoročně zboží do Číny, které by na domácím trhu neprodali. Vepřové hlavy, nožičky, uši a také ocásky. V čínské kuchyni se považují za delikatesu, americký zákazník si potrpí na žebírka, případně libovější části prasete. Ve víru zpráv posledních dnů o obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou, kdy Peking oznámil zavedení cel například na vepřové maso ve výši 25 procent, mají mnozí američtí farmáři obavy.

Pokud Čína bude trvat na dovozním clu 25 procent, mnoho amerických zemědělců by mělo problém s odbytem a také s příjmy. Z 90 procent jde o bělošskou populaci, která většinově podpořila ve volbách republikánského kandidáta Trumpa.

Trump o zavedení cel na čínské zboží:

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!