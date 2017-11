„Nikdo nepodal nabídku,“ potvrzuje Kateřina Šubová, mluvčí SŽDC. Správa teď podle zákonů musí trať nabídnout k bezúplatnému převodu jiným státním a veřejným institucím. „Bude se jednat o převod dráhy, kde je podmínka zajištění provozuschopnosti tratě po dobu minimálně pěti let,“ popisuje Šubová.

I když regionální média před několika týdny informovala, že o pořízení lokálky uvažuje radnice ve Velké Kraši, ta se stále nerozhoupala. „Passé to ještě úplně není, ale nechci se k tomu teď vyjadřovat,“ řekla jen Vlasta Kočí, starostka Velké Kraše. Trať je pro obec poměrně důležitá, v případě zahájení těžby křišťálu, o níž se mluví stále hlasitěji, by po ní mohly začít jezdit nákladní vlaky s kamenem.

Na druhé straně však vlastnictví tratě pro Velkou Kraš představuje poměrně velké a nákladné břemeno. A proto je reálné, že železnici nakonec nikdo nebude chtít ani zadarmo. „Pak se může zahájit proces zrušení tratě a následné nabídnutí kraji či obci, která ji ovšem musí využít ve veřejném zájmu,“ pokračuje Šubová. Na náspu by tak mohla vzniknout například cyklostezka.

Vlaky mezi Vidnavou a Velkou Kraší nejezdí od prosince roku 2010. Zahájení provozu proběhlo přesně před 120 lety, v roce 1912 se trať prodloužila až do polské Nysy. Po druhé světové válce došlo k zastavení přeshraničního provozu. SŽDC nejdříve nabídla pětikilometrovou železnici za 3,9 milionu korun. Když se do tendru nikdo nepřihlásil, zlevnila na 1,1 milionu. Do pondělí 30. října 2017, kdy druhá soutěž končila, nedorazila žádná nabídka.

