Kapsch vyhrál mýtný tendr ve Švýcarsku, v Česku zatím stále prohrává

Oznámená hodnota švýcarské zakázky se pohybuje kolem 20 milionů eur, což je více než půl miliardy korun. Tamní Federální celní správa a Spolkový úřad pro nemovitosti a logistiku si konkrétně u Kapsche objednaly modernizaci svého kombinovaného systému, který zahrnuje satelitní i mikrovlnnou technologii. Kapsch rovněž ponese odpovědnost za údržbu a provoz systému do konce roku 2020, s možností každoročního prodlužování až do konce roku 2024.

Kapsch také dokončil modernizaci doma v Rakousku. Projekt běžící od roku 2016 zahrnoval výměnu technologií pro rozpoznávání a klasifikaci zpoplatňovaných vozidel, modernizaci 387 mýtných a 72 kontrolních bran, dobudování 38 nových mýtných a kontrolních zařízení, zprovoznění plně zálohovaných datových center či nastavení nepřetržitého technického provozního a monitorovacího střediska výběru mýta.

Mýto si celé vezměte. Je to pro vás nejlepší říká „pan Kapsch“

Kromě toho firma už na začátku roku uspěla v Bulharsku, kde staví mýtný systém za 77 milionů eur, tedy přibližně 2 miliardy korun. Kromě Rakouska, Švýcarska, Česka, Polska a Bulharska má firma svůj špendlík na mapě připíchnutý také v Bělorusku. Mimo Evropu uspěla před nedávnem v Zambii, kde podepsala na 17 let smlouvu na dopravní management a monitoring dopravního provozu.

V České republice to ovšem vypadá na exit – po 12 letech na konci roku 2019. Vítězem zakázky je česko-slovenské konsorcium CzechToll/SkyToll, ministerstvo dopravy s ním ale nemůže smlouvu podepsat, protože tendr zkoumá antimonopolní úřad. Soutěž se pokouší zpochybnit právě firma Kapsch, přičemž mimo hru nabídla státu ještě lepší cenu než vítězné sdružení. Ve hře je také možnost, že provoz systému převezme stát, podobně jako je tomu v Rakousku. Je to ovšem krizová varianta pro chvíli, kdy by antimonopolní úřad soutěž smetl, což by znamenalo, že by se nestihl provozovatel mýta včas najít.

