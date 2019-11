Vánoce od Vodafonu: neomezená mobilní data i zařízení od koruny

Loni k Vánocům naděloval Vodafone denní Passy, díky kterým mohli lidé čerpat mobilní data ve vybraných aplikacích bez počítání. A o dárky byl zájem: každý měsíc šlo o více než 100 tisíc Passů zdarma.

Letošní dárek je univerzálnější. Jde o 100 dvouhodinovek na neomezená mobilní data v plné rychlosti. Zákazník je může vyčerpat jakkoliv během dne (samozřejmě i opakovaně), a to ve dvou měsíčních cyklech. Prvních 50 dvouhodin od 15. listopadu do 14. prosince a druhých 50 od 15. prosince do 14. ledna 2020. K dispozici jsou v aplikaci Můj Vodafone.

„Věříme, že tu nejsilnější síť tvoří lidé a že technologie mohou posilovat pouto mezi lidmi. A v jaké jiné době než právě o Vánocích? Proto chceme obdarovat bez podmínek všechny zákazníky, kteří používají internet. Nikdo už nemusí hledat Wi-Fi připojení, ale může si aktivovat data zdarma přesně v tu chvíli, kdy je potřebuje,“ říká Quique Vivas, viceprezident Vodafonu Czech Republic pro nefiremní zákazníky.

1 koruna otvírá cestu nejen k telefonům

Poprvé v historii Vodafone nabízí ve vánoční akci televizor nebo herní konzoli. „Uzavíráme letošní důležitý rok, kdy Vodafone v Česku koupil společnost UPC. Už dávno nejsme jen mobilní operátor, ale společnost, která poskytuje také kvalitní pevný internet a televizní zábavu. Proto se nezaměřujeme jen na dárky z oblasti telefonů jako v minulosti, ale rozšiřujeme seznam tak, aby si celá rodina mohla užívat to nejlepší z mobilního i pevného připojení,“ doplňuje Quique Vivas.

Celkem 18 zařízení je ve vánoční nabídce dostupných s výraznou slevou a počáteční platbou 1 koruna, případnou zbylou částku zákazník uhradí v měsíčních splátkách. Nejvyšší sleva 5000 korun čeká na zákazníky, kteří si pořídí mobilní i fixní služby. Například 55palcový televizor Sony Bravia KD-55XG8096 tak vychází na bezkonkurenčních 10 801 korun.

Počáteční 1 koruna stačí i pro pořízení oblíbené herní konzole PlayStation 4 slim 500 GB, a to v balení se třemi hrami: Horizon Zero Dawn, Detroit a také The Last of Us: Remastered. Navíc s druhým ovladačem PS4 Dualshock v2 činí cena po slevě 4801 korun, včetně členství PS Plus na 3 měsíce.

Za 7201 korun po slevě si zájemci mohou pořídit Lenovo IdeaPad C340-14API, tedy notebook a tablet v jediném zařízení díky otočné konstrukci a dotykovému displeji. Nese v sobě výkonný AMD procesor s 8 GB RAM a rychlý 256GB SSD disk, na zařízení platí rozšířená tříletá záruka.

Výhodné ceny platí i pro pořízení mobilních telefonů, například jde o Samsung Galaxy S10e nebo o Huawei nova 5T.

Neomezené tarify i pro jednotlivce

Také během Vánoc si zákazníci mohou užívat pevné připojení v síti UPC za zvýhodněnou cenu 399 korun měsíčně pro všechny rychlosti internetu, a to včetně 500 Mbit/s. Spolu s pevným internetem si mohou pořídit i neomezená mobilní data v HD kvalitě už od 599 korun měsíčně (3 a více SIM karet) a za 799 korun pro jednotlivce.

Na své si přijde i ten nejnáročnější zákazník, kterému Vodafone nabízí samostatnou SIM kartu s neomezenými daty i rychlostí jejich stahování bez podmínky pevného internetu, s neomezeným voláním i SMS, 1000 minut volání do zahraničí a s roamingem ve světě na týden zdarma.