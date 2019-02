Válcují uhlí i jádro: obnovitelné zdroje v Evropě loni přilákaly 40 miliard eur

Jednoznačně vedou větrné elektrárny, jejichž instalovaný výkon v 28 zemích EU loni narostl o 10 100 megawattů. S odstupem následují solární elektrárny (8000 MW), zdroje na biomasu (1100 MW), plynové (800 MW) a vodní elektrárny (400 MW). Jiné druhy elektráren jsou v Evropě spíše na ústupu; výkon provozovaných uhelných elektráren i zdrojů na topné oleje dlouhodobě klesá.

Celková kapacita výroby energie v Evropě podle zdrojů:

Zdroj: Windeurope

Obnovitelné zdroje představují z pohledu elektrárenských společností i finančních skupin jasnou volbu. Jen loni do větrné energetiky investovaly 26,7 miliardy eur a do solárních elektráren dalších 10,4 miliardy (celkem za všechny obnovitelné zdroje to bylo 40 miliard eur – tedy více než jeden bilion korun).

Největší výkon nových větrníků loni přibyl v Německu, Británii a Francii, s odstupem následuje Belgie, Švédsko a další země. V nových členských zemích Evropské unie se však větrné elektrárny téměř nestaví – hlavně kvůli zásahům ze strany státu.

Je to i případ České republiky, kde loni podle údajů Energetického regulačního úřadu přibyly pouze čtyři větrné elektrárny o celkovém výkonu 8,8 megawattu. V omezené míře se staví ještě bioplynové stanice a plynové kogenerační jednotky, kterých loni přibylo téměř 10 megawattů. Jinak se v Česku žádné elektrárny nestaví. Instalovaný výkon solárních a vodních elektráren dokonce loni podle údajů ERÚ klesl.

Dále čtěte: