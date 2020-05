V srpnu vyplouváme, tedy snad. Provozovatelé výletních lodí vyhlížejí start nové sezóny koronaviru navzdory

Během uplynulých měsíců se staly dokonalým symbolem zmaru. Kvůli nekontrolovatelně se šířící nákaze se z luxusních zaoceánských plavidel proměnily v nedobrovolná obří vězení kotvící v přístavech po celém světě. Přesto jejich provozovatelé doufají, že již brzy budou smět na svých palubách natěšené cestující opět přivítat. Druhým dechem nicméně dodávají, že z důvodu přísných bezpečnostních opatření je už nebudou moci rozmazlovat tak jako doposud.

Royal Caribbean, Carnival i Norwegian Cruise Line. Tři velké společnosti provozující ty největší výletní lodě na světě. V posledních týdnech sčítaly především ztráty, přičemž ty rozhodně nebyly zanedbatelné. Prvně jmenovaná přišla kvůli pandemii koronaviru každý měsíc o 375 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes devět miliard korun. A to se pochopitelně projevilo i na její tržní hodnotě. Ve srovnání s počátkem letošního roku se akcie společnosti propadly o neuvěřitelných bezmála 68 procent.

Aktuálně to nicméně vypadá tak, že to nejhorší mají v Royal Caribbean už za sebou, a proto se nyní mohou pozvolna začít soustředit na to, jak svůj byznys opět postavit na nohy. Podle nejnovějších odhadů by jejich první loď mohla i s pasažéry znovu vyplout na moře již v polovině letních prázdnin. Tedy za předpokladu, že se naplní ten nejoptimističtější možný scénář.

„Neříkáme, že jsme zcela přesvědčeni, že skutečně začneme 1. srpna. Nevrátíme se, dokud se neujistíme, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom ochránili naše hosty a posádku,“ řekl zpravodajskému serveru CNBC šéf společnosti Richard Fain.

A co taková opatření budou pro cestující vlastně znamenat? Změn prý bude hodně, zdůrazňuje Fain. Tak předně, všichni pasažéři nad 70 let si budou muset před nástupem na palubu nechat vystavit potvrzení, že jsou zdravotně v pořádku. Lidé navíc budou muset nejspíš zapomenout na samoobslužné kantýny se švédskými stoly a do jisté míry i na některé čistě relaxační aktivity, jimž se během svého pobytu na lodi dříve tak rádi oddávali.

„Očekávejte, že tam nebude žádné bufetové jídlo, sedačky v salóncích budou prázdné, mezi křesly budou rozestupy a dojde k významnému omezení lázeňských služeb,“ přiblížil zmíněnému webu šéfredaktor prestižního internetového serveru Cruise Industry News Monty Mathisen.

Přístavy musejí spolupracovat

Uvedené datum 1. srpna nebylo zvoleno náhodou. V této chvíli jsou totiž na území Spojených států amerických, respektive v jejich vodách jakékoliv komerční výletní plavby ze strany tamního Centra pro kontrolu a prevenci nemocí přísně zakázány. A toto omezení bude platit až do 24. července.

Pro provozovatele obřích zaoceánských korábů, které pojmou tisícovky lidí, je zmíněné nařízení z ekonomického hlediska velmi bolestivé, na druhou stranu tak ale aspoň mají dostatek času na to, aby společně s dalšími zainteresovanými subjekty vymysleli plán, podle něhož se budou v nejbližších měsících, případně letech v souvislosti s přetrvávající hrozbou koronaviru řídit. Klíčová v tomto ohledu bude především spolupráce s přístavy, které se v začátcích pandemie, celkem pochopitelně, zdráhaly jednotlivá plavidla vůbec přijmout.

„Jak se ujistíme, že máme k dispozici zavedený protokol, vypracovaný společně s přístavy, a že když k takové věci (nakaženým pasažérům) dojde, budeme tam moci zakotvit? Tím se zabýváme a budeme se zabývat ještě dlouho. Musíme zavést etablovaný proces (kterým se budeme řídit),“ přiznal Fain.

S tím ostatně souhlasí i Mathisen: „Odvětví bude muset vytvořit komplexní zdravotní plán jak pro hosty, tak pro posádku. Očekávejte, že na palubách uvidíte izolační zóny.“

Poloprázdné lodě?

Přepychová zaoceánská plavidla už od nepaměti udivovala širokou veřejnost nejen pro všechen ten luxus, který tradičně nabízejí, ale také kvůli svým obřím rozměrům. Vedle samotné délky a výtlaku na nich mnozí obdivují i to, kolik lidí současně lze na jejich paluby ubytovat. Ty největší mořské koráby typu Symphony of the Seas pojmou s přehledem i více než šest a půl tisíce cestujících a dalších přes dva tisíce členů posádky.

S něčím takovým nicméně ve společnosti Royal Caribbean vzhledem k preventivním bezpečnostním opatřením v nejbližších měsících rozhodně počítat nemohou. Už jen proto, že se počet pasažérů chystají sami od sebe regulovat.

„(Lodě) jsou obrovské, ale tím bude udržování sociálního odstupu snazší, protože tak ty lidi budeme moci rozptýlit. Každý člověk bude mít více místa, takže to bude snazší,“ uzavřel Fain.