V Rusku začne montáž kunovických letadel L-410, výroba v Česku zůstane zachována

Linka byla podle listu E15 otevřena 19. prosince. Montáž bude pro majitele Aircraft Industries, ruský těžební koncern UGMK, zajišťovat výrobce letadel UZGA. Kapacita provozu by ještě letos měla dosáhnout dvou desítek L-410 ročně.

„Byla podepsána dlouhodobá smlouva na dodávky šesti letadel ročně. Všechny díly se vyrobí v Česku a v kamionech odjedou do Jekatěrinburgu,“ uvedl předseda odborů a člen dozorčí rady Aircraft Industries Josef Mikula. Připustil, že je tu snaha, aby se v Rusku dokončovalo co nejvíce. „Výroba trupu, ocasních ploch a křídel ale vždy zůstane v Česku,“ dodal. Záměr zachovat výrobu v Česku je podle něj zjevný. Rusové jen loni investovali do oprav areálu v Kunovicích 12 milionů korun.

Společnost Aircraft Industries v loňském roce zákazníkům dodala 16 letadel. Letos plánují vyrobit o dva stroje L-410 více.

