V Ostravě začíná víkendový svátek interiérového designu

Festival Meat Design Ostrava je svým rozsahem, významem a zaměřením jednou z nejvýznamnějších přehlídek užitého umění u nás a tou největší v Moravskoslezském kraji. Při této příležitosti se vítkovická multifunkční aula Gong stane dějištěm několika přednášek a workshopů za účasti známých osobností módy. Přehlídku zahájí sám primátor města Ostravy Tomáš Macura dnes v 17:30 a hned poté se rozběhne nabitý program.

„V pátek se diváci v Gongu seznámí s příběhem mladé české sklárny Lasvit, potkají se tam s profesorem UMPRUM a ikonou českého interiérového designu Jiřím Pelclem, dále s mladými úspěšnými designéry a také s prací renomovaného studia Najbrt,“ přibližuje ředitelka festivalu Karolína Skórková s tím, že v artových expozicích si na své přijdou milovníci skutečných designových lahůdek.

Kromě zmíněných osobností se návštěvníci po celé tři dny budou moci setkat i s hvězdami japonského designu, které letos do Česka přijely poprvé. Pro ně je připravena speciální zóna Tokyo Stage. Cestu do Ostravy vážili Shuji Nagai, kreativní ředitel kultovní značky Beams, známý ilustrátor a karikaturista Masanori Ushiki nebo například japanolog Petr Holý, který žije v Tokiu už více než 20 let a dnes tam vede kulturní salon Chekogura.

Meat Design, ilustrační foto ( Autor: CzechTrade )

„Návštěvníci mohou být součástí tradičního japonského čajového obřadu, nakoupit v pop-up shopu japonské designové produkty nebo vidět při práci špičkového japonského grafika či karikaturistu. Veřejnost zná kultovní značky sportovní obuvi, jako je Converse nebo Adidas, ale nezná japonské tvůrce, jejichž rukopis nesou,“ doplňuje Skórková.

Navíc je letošní ročník Meat Design Ostrava rozšířen o další sekce zaměřené například na udržitelný život, ekologické přístupy k bydlení nebo slow-design nábytku. V nich návštěvníci například uslyší praktické rady pro bydlení. „V připravených workshopech si každý může vyrobit něco, co bude prakticky sloužit v jeho domácnosti a zároveň ji ozdobí. Vyrobit si může například stínidlo, květináč či drobné ozdoby do bytu,“ láká na program koordinátorka festivalu Sabina Jelínková.

Ostravská přehlídka není určena výlučně pro koncové zákazníky a milovníky umění. Inspiraci zde mohou čerpat i zástupci firem, a to nejen při přednáškách a workshopech. Mnozí z vystavujících se zaměřují i na B2B sektor. Svou expozici zde bude mít i národní proexportní agentura CzechTrade, která malým a středním podnikům již přes deset let s designem pomáhá. Právě ten je totiž velmi často klíčovou konkurenční výhodou na zahraničních trzích. Návštěvníci se o tom mohou přesvědčit na odborném semináři, který začíná dnes v 16 hodin.

Od ostatních přehlídek se Meat Design odlišuje tím, že klade důraz, aby vystavované návrhy či prototypy byly už součástí výroby a návštěvník si je tak mohl i zakoupit. Festival také nabízí možnost zakoupit si originální, avšak dostupné, dárky, například na blížící se Vánoce.

Nejen fanoušci designu a umění si přijdou na své. Samostatnou expozici bude mít v Gongu například město Ostrava. Blok přednášek a diskuzí OSTRAVA!!! je v plánu v neděli 24. listopadu po poledni. „Na letošním Meat Design představíme projekt koncertní haly, protože v architektuře města se jedná nepochybně o jeden z největších počinů vůbec. Účastníci akce se budou moci seznámit s budoucí podobou haly. Model vítězného návrhu bude vystaven ve vstupní hale a jistě bude i při této příležitosti podnětem k mnoha odborným i laickým debatám jako všude, kde jsme ho zatím předvedli. Dále budeme prezentovat náš nový Manuál umísťování reklamy města Ostravy, jehož cílem je pomoci živnostníkům ve městě s vytvářením vkusné a vhodné reklamy, aby Ostravu nezaplavoval reklamní smog narušující urbanistický a architektonický charakter veřejného prostoru,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.