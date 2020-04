V květnu by se podle Babiše mohly otevřít všechny obchody

Otevírání obchodů by se podle premiéra Andreje Babiše mohlo sjednotit a všechny by se mohly otevřít v květnu. Babiš uvedl, že o takové možnosti bude jednat ve čtvrtek vláda. Podle dosavadních plánů je otevírání obchodů rozloženo postupně až do 8. června. Babiš také řekl, že neočekává změny v omezení volného pohybu a shromažďování, i kdyby skončil nouzový stav. S jeho pokračováním po 30. dubnu premiér nesouhlasí.

Podle návrhu, který vláda otevřela minulý týden, by se obchody měly otevírat postupně podle prodejní plochy. V pondělí by se měly otevřít obchody do 200 metrů čtverečních, od 11. května obchody s plochou do 1000 metrů čtverečních, pokud nejsou ve velkých obchodních centrech, a od 8. června i zbývající obchody.

„Rádi bychom to chtěli posunout všechno na květen,“ řekl Babiš České televizi. Podle něj bude záležet na jednání s epidemiology při čtvrtečním zasedání vlády. Aktuální vývoj nákazy koronavirem ale podle premiéra dává možnost urychlit uvolňování restriktivních opatření přijatých kvůli pandemii. Uvolňování by se podle něj mělo urychlit zhruba o dva týdny, aby restrikce vůči obchodům skončily před začátkem června.

Babiš ale vyloučil, že by se nyní rušila omezení, která platí pro občany. „Z hlediska pohybu nebo shromažďování osob neočekávám zásadní změny,“ řekl premiér. Týká se to podle něj pohybu v Česku i cest do zahraničí. U vycestování ale chce řešit situaci lidí, kteří chtějí republiku trvale opustit. „Já se ptal ministra zdravotnictví, aby jasně řekl, pokud nějaký náš občan se chce přestěhovat na zbytek života do Ameriky, na Nový Zéland nebo jinam, jak jsou tyto případy řešeny,“ řekl.

Omezení volného pohybu osob vláda vyhlásila nejprve na základě krizového zákona, později ho právně převedla do režimu podle zákona o veřejném zdraví, který není omezen trváním nouzového stavu. Zákaz vycestování je založen na krizovém zákonu.

Nouzový stav je aktuálně schválen do 30. dubna, Babiš jeho prodloužení nepodporuje. Pro pokračování řešení situace kolem koronaviru podle něj není nutný, restrikce lze uplatňovat na základě opatření ministerstva zdravotnictví. Odmítl přitom argument, že by se zkomplikovaly nákupy zdravotnického vybavení. Podle něj to zákony umožňují, pouze nebude možné vše řešit cetrálně a každé ministerstvo se bude muset starat o zásobování ve svém sektoru.

Konec nouzového stavu podle Babiše neomezí ani fungování projektu chytré karantény a nezabrání ani tomu, aby se na něm nadále mohla podílet armáda. Také Ústřední krizový štáb může fungovat i po skončení nouzového stavu.

Babiš také kritizoval opozici, Senát i předsedkyni Národní rozpočtové rady Evu Zamrazilovou za jejich nesouhlas s novelou zákona o rozpočtové odpovědnosti. Sněmovna dnes přehlasovala veto Senátu a umožnila prohloubení strukturálního deficitu v dalších letech. Podle opozice si tím vláda chce otevřít dveře k neomezenému utrácení.