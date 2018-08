V Česku přibývá fúzí. Nejčastěji k nám přicházejí firmy ze Slovenska

Počet fúzí v Česku v posledních deseti letech roste, přičemž v roce 2017 jich bylo zahájeno dosud rekordní množství. Do Česka přichází touto cestou nejvíce firem ze Slovenska, Kypru a Nizozemska. Vyplývá to z analýzy přeshraničních fúzí v Česku od roku 2008 do konce roku 2017, kterou vypracovala poradenská společnost TPA. Celkem do Česka v této době fúzovalo 134 zahraničních firem a z České republiky naopak odešlo 108 společností.