V čele Oberbank po 13 letech končí Pokorný. Českou pobočku povede Vavruška

Vavruška působí v Oberbank sedmým rokem a od roku 2016 je členem vedení tuzemské Oberbank zodpovědným za firemní obchod.

Studoval ekonomii a bankovnictví v Praze. Před nástupem do Oberbank pracoval 15 let ve Volksbank, z toho 7 let na manažerských pozicích.

Oberbank má v Česku dvě desítky kamenných poboček a zhruba 18 tisíc klientů. V loňském roce její hospodářské výsledky vzrostly rekordním tempem. Čistý zisk banka meziročně zdvojnásobila na více než 500 milionů korun, zisk po zdanění stoupl o 12,5 procenta na 5,8 miliardy.