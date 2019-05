Chceš svou hotovost? Zaplať. V Británii mizí bezplatné bankomaty

V minulém fiskálním roce provozovatelé zpoplatnili 43 bankomatů v Severním Irsku, od letošního dubna ale zákazníci musejí platit v dalších 145 přístrojích. V průměru se za transakce platí v jednom z pěti bankomatů. Banky navíc v regionu ruší nerentabilní pobočky, na řadě míst proto Irové mají problém dostat se bezplatně ke své hotovosti.

Množí se stížnosti lidí, které jsou mnohdy zaměřeny na provozovatele podniků, kde se bankomaty nacházejí. „Setkali jsme se se silným odporem, zejména na sociálních sítích,“ řekl webu BBC majitel sítě obchodů Kenny Bradley. Zavedení poplatků, které dosahují až tří liber (90 korun), se promítlo i do jeho byznysu. Každý měsíc přichází až o tisíc potenciálních zákazníků.

Nové poplatky dopadnou nejvíce na nízkopříjmové skupiny obyvatel, příjemce sociálních dávek a důchodce. „S manželem pobíráme penzi,“ řekla Majella Murphy. „Pokud bychom museli platit poplatky, vybereme všechny peníze najednou,“ dodala. Právě se snahou důchodců ušetřit se pojí obavy, aby se nestali snadným cílem pro zloděje.

Švédsko vyhlásilo válku hotovosti. Peněz v oběhu rekordně ubylo

Kromě poplatků v Severním Irsku začíná být problematický i přístup k bankomatům. Provozovatelé je přesouvají z venkovních prostor do interiérů, často s omezenou otevírací dobou. Důvodem je vlna krádeží. Jen od začátku roku se 15 bankomatů stalo terčem loupeže nebo pokusu o ni.

Řada komunit se proto stává bezhotovostními dříve, než by si samy přály. Podle studie Access To Cash zůstávají bankovky a mince nutností pro osm milionů Britů. „Navzdory tomu, že plateb v hotovosti ubývá, musíme chránit ty, kteří hotovost potřebují,“ konstatovala autorka studie Natalie Ceeney. Bezhotovostní společnost by podle ní přinesla problémy zejména zadluženým lidem a také obyvatelům odlehlých oblastí.

V České republice počet bankomatů i výběrů hotovosti roste, vyplývá to z údajů Sdružení pro bankovní karty. Zároveň ale také stoupl počet vydaných platebních karet na 11,8 milionu. Hranice jedné miliardy transakcí platebními kartami u obchodníků padla v loňském roce. „Trend dalšího rozšíření bezhotovostních transakcí nabírá na tempu,“ řekl čtk předseda sdružení Roman Kotlán.

V Česku neprovozují většinu bankomatů třetí strany, ale přímo banky. Poplatky se určují na základě typu účtu, z nějž jsou peníze vybírány, a také majitele bankomatu. Řada bank nabízí výběry ze své sítě bankomatů zdarma.

