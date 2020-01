Útěk před stresem: kde manažeři nabírají nové síly?

Ekonomika šlapající na plné obrátky, nedostatek zaměstnanců, očekávání hospodářského ochlazení… Manažeři jsou denně atakováni stovkami zpráv, přijímají desítky rozhodnutí. A pořád musejí jet na plný výkon. Aby hektické tempo zvládli, potřebují pravidelnou relaxaci.

Štěstí v teniskách

Richard Jisl, vystudovaný fyzioterapeut, metodik sportu a specialista zaměřený na několik oblastí orientální medicíny, v Česku propaguje takzvaný kidokai running. Jde o styl běhání, jehož cílem je navození pocitu štěstí nejen po běhu, ale také po celou jeho dobu. Název pochází ze tří japonských slov, jejichž překlad je energie, cesta a škola.

„Kidokai running respektuje aktuální limity a možnosti našeho organismu. Vede k vybudování dobré kondice a výkonnosti sice jemnější cestou, ale o to sofistikovanějším přístupem. Zajímá nás jak technika, tak svalové napětí a úsilí, správná geometrie těla, dýchání, relaxace a koncentrace.

Hořet ano, vyhořet ne. Jak se bránit stresu

Pracovní vytížení, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Díváme se na pohyb z pohledu toho, že klient bude chtít výborné výkony podávat i za dvacet let. Křečovité úsilí a přetěžování vede většinou k sebepoškozování,“ vysvětluje Richard Jisl, ředitel libereckého centra Healthy Life, kde tento typ běhu vyučuje.

Součástí relaxačních metod, které v centru propaguje, jsou také shiatsu masáže, japonská akupresurní terapie prováděná přes oblečení. „Výhodou je, že lze podle časových a zdravotních dispozic pracovat od 20 minut až do 90 minut, a i obě krajní varianty přinášejí klientům silný zdravotní benefit,“ říká Richard Jisl.

Součástí fyzioterapeutie je také tejpování, tedy terapie založená na přikládání elastických pásek na kůži, svaly, klouby, šlachy, vazy a další části těla. Cílem je nastolení rovnováhy organismu, a to jak v oblasti rovnováhy funkce svalů, tak cirkulace tekutin a správného držení těla. Nanesení pásky způsobuje kontrakci odpovídajících svalů a zlepšení krevního oběhu, které u těchto svalů, jež nejsou v harmonii se svým okolím, opět pomůže vyvážit.

K hledání rovnováhy však přispívají i další netradiční metody. Mezi ně patří také analýza emisí fotonů z těla. „V tomto bodě se setkává moderní věda a alternativní postupy, aby vytvořily nové možnosti pro zlepšení zdravotního stavu, ale i pro fundovaná preventivní opatření. Výsledky měření v dlouhodobém horizontu dávají jasnou představu o účinnosti našich postupů a reakcích organismu klienta,“ popisuje Richard Jisl.

Podle jeho slov měření energetického vyzařování, které se snímá z jednotlivých prstů obou rukou, slouží hlavně k preventivnímu určení oblastí těla, které jsou ohroženy slabší cirkulací.

V bílé stopě

Pro sportovněji laděné manažery je během zimy sázkou na jistotu návštěva hor. Zatímco ještě před několika lety se slušelo z hlediska prestiže vyjet alespoň do rakouských Alp, česká lyžařská centra se v současnosti snaží přiblížit standardu lyžařsky vyspělejších zemí a mohutně investují.

Za uplynulých pět let areály investovaly tři čtvrtě miliardy korun do obnovy a zlepšení služeb, další investice za 200 milionů mají v plánu. Část peněz plyne například do snížení energetické náročnosti a hlučnosti techniky nebo zvýšení efektivity zasněžování.

„Horská střediska chtějí zcela přirozeně přispět k udržitelnému rozvoji horských oblastí, a to včetně adekvátní ochrany přírody, vhodného vodního režimu i energetických úspor. Do takovýchto projektů investují desítky milionů korun ročně,“ říká Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek. V budoucnu se podle něj mohou návštěvníci těšit na nabíjecí stanice pro elektromobily, eko obaly, nové systémy pro recyklaci odpadů či využití alternativních zdrojů energie.

Do svého dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb horská střediska letos investovala přes půl miliardy korun. Kromě výstavby čtyř nových lanových drah jsou letošním trendem investice do rozšíření a zkvalitnění zasněžovacích zařízení, do nákupu techniky pro úpravu tratí a samotné úpravy sjezdovek k zajištění vyšší bezpečnosti a komfortu návštěvníků.

Kromě sjezdových tratí přibývají každý rok také kilometry stezek pro běžkaře. Na rozdíl od front pod vleky a přeplněných restaurací na horských svazích nabízejí hory běžkařům i chvíle samoty a kontaktu s nerušenou přírodou.

Tmelení i tvoření

Aktivní formu relaxace představují také firemní teambuildingy. Ty jsou jednou z prevencí dlouhodobého stresu a pracovního vyhoření. „Sportovní aktivity je v dnešní době možné kombinovat a mnohé z nich jsou populární celoročně,“ vysvětluje Marián Škripecký, partner ve společnosti Multisport Benefit. Setkání slouží nejenom pro zaměstnance, ale také pro rodinné příslušníky nebo obchodní partnery. „Hlavním motivem je stmelování kolektivu a setkání v neformální atmosféře. Program je připraven pro děti i dospělé,“ dodává.

I v rámci jedné firmy se manažeři nemusejí shodnout na společné aktivitě, které bude teambuilding věnován. A tak není výjimkou, že vedle sebe probíhá několik různých programů. Od wellness workshopů po fotbalový turnaj. „Ne všichni se chtějí vyloženě ,zapotit‘, a velmi oblíbené jsou tak například masáže, měření tělesné skladby nebo konzultace s fyzioterapeuty. Zmíněné aktivity jsou dokonce preferované ve více než polovině případů,“ upřesňuje Marián Škripecký.

Mezi relaxační trendy posledních let patří také metoda DIY neboli Do It Yourself. Jde o nejrůznější způsoby kreativního tvoření.

„Směřování vaší kreativity do vytváření nejrůznějších dekorací, dárků a jiných věcí je však především o odpočinku, zábavě a uvolnění a pro výsledný efekt nepotřebujete ani tak talent jako spíše chuť a zápal,“ říká Lenka Pachmanová, zakladatelka a majitelka obchodů s kreativními a výtvarnými potřebami Idea Creative.

Podle ní je vždy nejtěžší začít. Inspirací k tomu, co lze vytvořit, mohou být nejrůznější inspirační blogy, sociální sítě a webové stránky, které po zadání jednoduchého hesla zobrazí tisíce odkazů na nejrůznější nápady. Inspiraci však mohou zájemci čerpat také v přírodě, u přátel na návštěvě nebo v obchodech pro kreativce. „Nakupovat k nám chodí nejrůznější typy lidí. Někdo ví přesně, co chce, a někdo naopak teprve hledá inspiraci, kterou, troufám si říct, u nás vždy najde,“ doplňuje Lenka Pachmanová.

Cesta k sobě

Další cestou k dosažení klidu a utřídění myšlenek je pro manažery vyhledání dočasné samoty. Tedy krátkodobé odloučení od kolegů i rodiny. Jednou z možností je takzvaná sólo dovolená. „Trend sólo dovolených je v posledních letech viditelněji na vzestupu nejen na českém trhu, ale i v rámci Evropy,“ komentuje trend výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Tereza Picková.

Zájem o tento typ dovolené v posledních letech vzrostl o 40 procent. „Nemusí se však vždy zákonitě jednat o osoby, které doma nemají partnera či partnerku. Někteří lidé prostě rádi vycestují na dovolenou sami načerpat nové síly,“ vysvětluje Andrea Řezníčková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia.

Cestování o samotě může být velmi prospěšné pro relaxaci a sebepoznání. „Pokud je někdo na dovolené sám, není svázán téměř žádnými povinnostmi. Stačí většinou pár dnů na srovnání myšlenek. Dovolená o samotě vytváří ideální prostor pro meditativní nebo životní odstup od svých každodenních problémů,“ zdůrazňuje psycholog a psychoterapeut Tomáš Morávek. Podle něj odjíždějí lidé do zahraničí samostatně také při důležitých životních událostech a při potřebě být sami se sebou. „Pokud to životní situace dovolí, mohu to jen doporučit,“ dodává psycholog.

Co manažerům při sólo dovolené přináší potřebnou relaxaci? „Většinou si pochvalují svobodu a s ní spojenou menší míru stresu při volnočasovém rozhodování.

Nemusejí se nikomu přizpůsobovat, jsou vedeni pouze svými potřebami,“ říká Tomáš Morávek. Zemí, kde se člověk o samotě může zrelaxovat, dobít baterie či se seznámit, je celá řada.

Vyhlášeným místem pro sólo dovolené je španělská Ibiza. Ta nenabízí jen příjemné středomořské klima, panenskou přírodu či nádherné písečné pláže, ale častým důvodem návštěvy jsou i největší diskotéky v Evropě.

Naopak ke klidu, k očistě těla i duše pak vybízejí asijské země. Například v Thajsku turisté naleznou kromě skvělého servisu v hotelových komplexech i možnost nechat zrelaxovat tělo díky celosvětově známým masážím či ponořit svou mysl do meditace.

Na dno vlastní duše

Cesty za meditací přitom nemusejí vést až na druhý konec světa. Řada manažerů si v minulých letech vyzkoušela, jaké to je trávit několik dní nebo alespoň několik hodin v klášterech mnichů v České republice nebo v sousedním Polsku.

S mnichy mohou absolvovat část jejich denního programu, od ranních modliteb a rozjímání v půl sedmé ráno přes denní program až po večerní modlitby. Právě evropské kláštery se pro mnohé manažery stávají místem hledání hlubších hodnot, pokud je nenašli v poněkud módních dechových cvičeních a meditacích ovlivněných východními filozofiemi přicházejícími z Asie.

Některé kláštery, například barokní Želiv na Vysočině, jdou této poptávce naproti a část historických budov přeměnily na hotel s luxusním historickým nábytkem. Součástí areálu je navíc i klášterní pivovar, o němž pocházejí první zmínky již ze 14 století a první písemný popis z roku 1617.

Podobné spojení luxusu a klidu nabízejí také zámecké hotely. Mezi nejznámější v Česku patří například Chateau Mcely nebo hotel působící na zámku Loučeň, v původním úřednickém domě na panství šlechtického rodu Thurn-Taxisů.

Odbourávání stresu je pro současné manažery nezbytnou součástí jejich pracovního maratonu. Ne všichni jsou však ochotní absolvovat podobný kolotoč věčně. Někteří si po pár letech řeknou dost, stáhnou se do ústraní a nastoupí buď v roli zaměstnanců na méně náročné pozici, nebo rozjedou vlastní rodinnou firmu, kde se více přizpůsobují vlastnímu pracovnímu tempu a potřebám.

Relaxace za dveřmi

Za odpočinkem a relaxací nemusejí manažeři vyjíždět jen do lázeňských center nebo na hory. Stále více mezi nimi roste poptávka po relaxačních zákoutích a prostorách přímo u nich doma. Jedním z trendů jsou například zahrady, které vytvářejí prostor pro relaxaci, s celoročně se měnící vegetací nebo koupacími jezírky.

„Bazény s menší spotřebou vody a lepším zakomponováním do exteriéru mají podle mého názoru velkou budoucnost. Čistá voda bude stále cennější.

Přihlížení k ekologické stránce věci bude mít větší a větší důraz. Návrat k přírodě a vzhled ,a la příroda' je stále více poptáván, a to hlavně s důrazem na kvalitu u movitější klientely,“ říká interiérová designérka Iva Bastlová.

Dalším místem, které je možné zasvětit relaxaci, je koupelna. Zatímco dříve byla především místností pro nezbytnou očistu, v současnosti je také místem odpočinku těla i duše. Wellness zařízení se čím dál více stávají součástí domácností, přičemž důraz není kladen jen na bezpečnost a trvanlivost, ale také na design, který se snoubí s požadavky na celkový vzhled.

„Keramická dlažba s protiskluzovou úpravou v dekoru dřeva, přírodního kamene, betonu či jiných materiálů nabízí velké množství variant, jak může koupelnové wellness vypadat ojediněle, být bezpečné, a přitom obejít náročnou údržbu těchto přírodních materiálů,“ zdůrazňuje Zuzana Marečková, vedoucí marketingu velkoobchodu Maro. Součástí domácí relaxace jsou také sauny a vířivky i další doplňky pro wellness.

Zátěž a manažeři Dopady stresu se zabýval nedávný průzkum advokátní kanceláře Taylor Wessing. Podle jeho zjištění se u 54 procent dotázaných projevuje únavou a nesoustředěním se. Na druhém místě byla identifikována úzkost, podráždění a deprese, a to téměř v 52 procentech. Významným ukazatelem byly také problémy se spánkem u 38 procent dotázaných a také bolest hlavy a svalů, a to až u 30 procent respondentů. Mezi další významné ukazatele se řadí zažívací potíže, apatie a ztráta zájmu o práci i sex. Pokud dotazovaní odpovídali mimo nabídnutou škálu, uváděli také bolesti zad, kožní problémy či sklony k agresi. Velká část manažerů si přitom uvědomuje, že dlouhodobý stres je nutné kompenzovat různými relaxačními aktivitami. Více než 49 procent dotazovaných dělá v boji proti stresu to, co jim přináší potěšení a kompenzaci náročných situací. Sportují, malují, 34 procent si udělá víc času pro sebe na „dobití baterek“ a 31 procent dotazovaných si nastavilo hranici svého pracovního života. Více než 24 procent respondentů zahájilo pravidelný spánkový režim a téměř 22 procent se naučilo meditovat. Jen necelých šest procent dotazovaných vyhledalo odbornou pomoc. „I když z našich životů stres nemizí mávnutím kouzelného proutku, dá se obecně říci, že proti stresu pomáhají úplně obyčejné věci, jen si tento fakt musíme včas uvědomit,“ míní Erwin Hanslik, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Česká republika.

Článek vyšel v magazínu Profit