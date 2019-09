Úroda jablek klesne kvůli mrazům a suchu o třetinu

ilustrační foto Autor: CC: (CC BY-SA 2.0) / Flazingo Photos/flickr.com

Letošní úroda jablek v sadech českých pěstitelů by podle posledního odhadu k 1. září měla meziročně klesnout o 30 procent na 101 988 tun. Mělo by tak jít o jednu z nejnižších sklizní jablek v novodobé historii České republiky. Ceny jablek podle ovocnářů zřejmě vzrostou. Důvodem propadu jsou jarní mrazy a pozdější sucho a krupobití. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).