Uralský úspěch tuzemského strojírenství. Češi si přivezli objednávky z Jekatěrinburgu

Na oblast energetiky, odpadového hospodářství a ekologie se zaměřila zářijová podnikatelská mise do Jekatěrinburgu a Čeljabinsku. Na její organizaci se podílela agentura CzechTrade za podpory českého generálního konzulátu a ministerstva průmyslu a obchodu. Mise se zúčastnily společnosti Tachtech, Žďas, Vítkovice Heavy Machinery a Enkom čili čtveřice firem, která je už na Urale velmi aktivní a realizuje zde řadu úspěšných projektů.

Po propadu zájem o české zboží znovu sílí

Českým firemním manažerům tedy tentokrát šlo spíše o rozšíření pole působnosti a hledání nových příležitostí. Navštívili celkem 13 uralských podniků, jednali také se zástupci místních vlád a městských samospráv. Delegace jednala se zástupci ruských firem VSMPO Avisma, UGMK, Uralskaya folga (Rusal), Evraz NTMK, závody skupiny ČTPZ a další. Zástupci jednotlivých podniků získali řadu konkrétních poptávek, například na lisy, průmyslové pece, zájem byl také o technologické zařízení a zajištění dodávek na klíč v oblasti energetiky. S představiteli vlád byly projednány možnosti uplatnění v oblasti využití odpadů.

Česko-ruská obchodní setkání v roce 2020 • Červen – Mise českých firem z energetiky a strojírenství do Jekatěrinburgu a Čeljabinsku



• Září – Veletrh Mining, metal, generation v Novosibirsku zaměřený na těžební průmysl a příbuzné obory



• Listopad – Sourcing Day v Praze neboli setkání českých výrobců s nákupčími ruských závodů

Odlehlejší teritoria Ruské federace, jako je například Uralský federální okruh s ekonomicky velmi vyspělou Sverdlovskou oblastí, jsou motorem ruského průmyslu. Význam východních regionů přitom i do budoucna poroste. „Hlad po českých produktech a technologiích sílí, po propadu vývozu v roce 2015 s potěšením sledujeme, že opět ožívá zájem o spolupráci s našimi exportéry,“ říká Petr Slowik, ředitel zahraničního zastoupení agentury CzechTrade se sídlem v uralské metropoli Jekatěrinburgu.

Mise testují i Baškortostán nebo Vladivostok

Sverdlovská oblast, jejíž významná část leží už na asijské straně Uralu, se stává důležitým obchodním partnerem České republiky. Mnohé české společnosti zde mají zastoupení a některé se právě tady rozhodly umístit svoji výrobu. Tato historicky průmyslová oblast láká vzhledem k obrovskému počtu metalurgických a strojírenských závodů četné zahraniční dodavatele a investory.

Agentura CzechTrade v Rusku organizuje oborové mise poměrně často. Ty poslední zamířily také do Tatarstánu, Baškortostánu, ale i na Dálný východ do Vladivostoku. Firmy se tak mohou v průběhu několika dní setkat s vedením vybraných významných podniků, a to s plným organizačním zajištěním a za přijatelných cenových podmínek.