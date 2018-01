Maso ze zkumavky: na evropské stoly brzy zamíří umělé kuřecí

Firma PHW týdně zabije až pět milionů kuřat, která se prodávají pod značkou Wiesenhof. Jeden z největších evropských producentů drůbežího masa se rozhodl vstoupit do izraelské startupové firmy Supermeat, která pracuje na vývoji uměle kultivovaného kuřecího masa. PHW nechce být stranou nového trendu, který by mohl v budoucnu změnit dosavadní pořádky v živočišné produkci.

„Vnímáme to jako strategické partnerství,“ řekl generální ředitel PHW Peter Wesjohann agentuře DPA. Německá společnost získala v izraelské firmě menšinový podíl. Jak velký, ale manažer nesdělil. Další investoři pocházejí ze Spojených států. Konkrétně jde o venture capital investory New Crop Capital a Stray Dog Capital. Celkem firma Supermeat získala 3 miliony dolarů.

Wesjohann míní, že po alternativně vyráběném mase poroste v příštích letech poptávka, podobně jako po veganských náhražkách masa.

Propagační video firmy SuperMeat:

Šéf firmy Supermeat Ido Savir tvrdí, že první generace uměle vyrobeného masa se může dostat na evropské stoly do tří let. Nejprve do restaurací, potom i do řetězců s potravinami. „Dalším krokem bude zvýšení produkce v průmyslovém měřítku. To může trvat dva až pět roků, abychom maso mohli dodávat do supermarketů,“ odhadl.

Ekologické maso bez emisí

Výhodou uměle kultivovaného masa v laboratořích, kterému se říká také „in vitro maso“, má být vyšší efektivita při výrobě, než je tomu v tradičních podmínkách. Savir tvrdí, že takto vyrobené maso spotřebuje o 99 procent méně půdy, emise skleníkových plynů se sníží o 96 procent a spotřeba vody klesne o 90 procent.

Dalším benefitem má být také absence případného týrání zvířat v obrovských drůbežárnách, což by mohlo ke konzumaci masa přesvědčit i některé vegetariány.

Maso se kultivuje z několika drůbežích buněk, které jsou bezbolestně odebrány živému kuřeti. „Jednoduchá biopsie dovoluje potenciálně vyrábět neomezené množství masa,“ tvrdí firma z Tel-Avivu. Buňky mají v laboratorních podmínkách dále růst a dělit se, jako by byly v živém organismu.

PHW chce podporovat další výzkum a vývoj ve firmě a získat pro uměle vytvořené kuřecí maso strategickou pozici na trzích v Evropě, doplnil server Foodnavigator.

V současnosti se technologií uměle kultivovaného masa zabývají také v Nizozemí a ve Spojených státech. V San Francisku se vývojem umělého hovězího masa zabývá firma Memphis Meats. Společnost Hampton Creek zase vyvíjí rostlinná vejce. Do oboru „alternativních potravin“ investuje i Bill Gates.

I když se uměle vyráběné maso zdá být efektivní alternativou výroby vysokoproteinové potraviny pro stále rostoucí populaci, studie technologického institutu v německém Karlsruhe uvádí, že výroba takového masa je složitá a je zatím možná jen v omezeném objemu.

