Účast státu na financování Dukovan je vhodná, tvrdí Svaz průmyslu

Účast státu na financování stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany je vhodná, pomůže lépe získat potřebné finance. Dnes to řekl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš dnes řekl, že na financování výstavby by se stát měl podílet řádově 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ. Očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle něj zhruba šest miliard eur (zhruba 162 miliard korun).

„Je správné, že stát bude na financování nového jaderného zdroje participovat, protože může potřebné finance získat za nižší úrok. Výrobní cena elektřiny z nového jaderného zdroje díky tomu bude nižší, než kdyby se stát na financování nepodílel. Základním vstupem do výsledné ceny elektřiny z nové elektrárny jsou totiž kromě ceny samotné výstavby právě náklady na financování, protože jde o velký projekt s dlouhou dobou přípravy a výstavby,“ uvedl Čížek.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) dnes řekl, že dodavatelským modelem nového bloku v Dukovanech bude takzvaná stavba na klíč. Podle Beneše to zajistí možnost kontroly subdodavatelů projektu. „Říkáme tomu model EPC Flexi. Umožní investorovi poměrně seriózní a dobrou možnost ovlivňovat dodavatele a subdodavatele včetně všech náležitostí s tím vyplývajících. Je pochopitelně jasným zadáním státu, aby se subdodavatelských kontraktů a dodávek zúčastňovaly české subjekty,“ uvedl Havlíček.

Jiří Marek, prezident spolku Jaderní veteráni, který sdružuje osobnosti s dlouhodobou profesní kariérou v jaderné energetice, označil tento postup v podstatě za jediné možné řešení. „A to jak z hlediska rychlosti výstavby, tak i finanční optimalizace. Při rozdělení stavby na jednotlivé technologické celky by cena stavby byla vyšší a určitě by se díky složité koordinaci protáhla,“ řekl Marek.

V podmínkách tendru by podle něj měla být zakotvena povinnost využít potenciál českých firem. „Je to velmi citlivé téma, nyní je ale jasné, že podle stávajícího zákona o zadávání veřejných zakázek lokalizace do podmínek tendru nemůže být zařazena. Jak to zařídit je nejasné, myslím, že změna se nestihne ani novelou zákona,“ doplnil Marek.

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák uvedl, že pokud se Havlíček obává růst cen elektřiny v budoucnu, měla by vláda podporovat také rozvoj obnovitelných zdrojů, a to na základě technologicky neutrálních aukcí.

„Solární a větrné elektrárny nabízí již dnes dostupné ceny elektřiny. Tržní soutěž podtrhne jejich výhodnost. Navíc chce rozvoj obnovitelných zdrojů podpořit Evropská unie v rámci fondu pro oživení ekonomiky. Česko tak může získat další financování. Sázet pouze na jádro se nemusí vyplatit,“ dodal Sedlák.