Soudní dvůr EU reagoval na podnět obchodního soudu v Barceloně, který projednává žalobu profesní organizace sdružující řidiče taxislužeb v Barceloně proti filiálce Uberu ve Španělsku za nekalou soutěž. Barcelonský soud má za to, že pro řešení jím projednávaného sporu je nezbytný výklad několika ustanovení unijního práva.

Podle zdůvodnění Soudního dvora musí být zprostředkovatelská služba, kterou nabízí Uber, tedy propojení pasažérů a neprofesionálních řidičů, kteří používají vlastní vůz, za úplatu prostřednictvím chytrého telefonu, považována za „službu v oblasti dopravy“ ve smyslu unijního práva. Z toho pak vyplývá, že přísluší členským státům, aby upravovaly podmínky pro poskytování takové zprostředkovatelské služby v souladu s pravidly smlouvy o fungování EU.

Firma uvedla, že bude pokračovat v dialogu s městy napříč Evropou, a připomněla, že podle jejího nového šéfa je vhodné služby jako je Uber regulovat. Kvůli právním problémům Uber po celé Evropě v podstatě zrušil službu UberPop, kdy pasažéry přepravovaly soukromé osoby, uvedla agentura DPA. V současnosti spolupracuje s řidiči klasických taxislužeb.

Přestože se dnešní rozhodnutí Soudního dvora vztahuje výslovně jen na „neprofesionální řidiče“, mohlo by do budoucna otevřít dveře dalším omezením, domnívá se agentura DPA. Rovněž ve Spojených státech se diskutuje mimo jiné o tom, zda má Uber považovat řidiče za živnostníky, kteří jeho prostřednictvím nabízejí službu, nebo za zaměstnance. V druhém případě by se to projevilo v nárůstu ceny za takovou službu.

Podle Miroslavy Jozové, tiskové mluvčí společnosti Uber v České republice a na Slovensku, bude Uber v Česku působit i nadále a hodlá spolupracovat s místními regulačními orgány na řešení dopravních výzev, jako je snížení počtu osobních aut, které přinese menší znečištění ovzduší a snazší parkování. Jouzová v reakci připomíná, že Uber již dnes ve většině zemí EU působí jako regulovaná dopravní společnost. Firma prý bude dále spolupracovat s městy, „aby spolehlivé svezení na jedno kliknutí bylo dostupné opravdu každému“.

Podle údajů Uberu spoléhá na objednání svezení jedním klinutím v České republice přes 269 tisíc cestujících a prostřednictvím aplikace si vydělávají tisíce nezávislých řidičů. Firma připomíná, že vláda České republiky v současnosti přehodnocuje stávající legislativní rámec. Uber je součástí pracovní skupiny, která se těchto diskuzí účastní.

Uber svou službu poskytuje v mnoha zemích světa a mnohde se dostal do sporu s místními samosprávami. V České republice naposledy vznikl spor kolem poskytování jeho služeb v Brně, kde Uber začal fungovat od února a kde jeho činnost tamější krajský soud předběžně zastavil.

