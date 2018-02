Tykač chce investovat miliardu eur do energetiky. Zaměří se na konvenční elektrárny

„Důvodů, proč jsem se prostřednictvím Seven Energy rozhodl expandovat na evropský energetický trh, je celá řada. Máme výborné personální zázemí a dostatek kapitálu, jsme připraveni růst a aktuální situace v Evropě nabízí velmi zajímavé příležitosti,“ uvedl v tiskové zprávě Tykač.

Seven Energy se bude opírat o expertní tým v čele s Alanem Svobodou. Bývalý šéf strategie a obchodní ředitel ČEZ bude v pozici výkonného ředitele Seven Energy přímo zodpovídat za strategický rozvoj a expanzi skupiny v zahraničí. „Zajímají nás všechny akvizice, kterým umíme dát přidanou hodnotu. Chceme zůstat v energetice, a to zejména konvenční energetice, kde máme silné know-how,“ uvedl Svoboda.

Pavel Tykač Tykač patří k nejbohatším Čechům, jeho majetek se dnes odhaduje na desítky miliard korun. V 90. letech byl hlavní postavou finanční skupiny Motoinvest. Dnes Tykač ovládá skupinu Czech Coal Group, která těží hnědé uhlí v severních Čechách. Tykačovo jméno se objevilo i v souvislosti s kauzou CS fondů. Koncem roku 2015 Vrchní státní zastupitelství v Praze Tykačovo trestní stíhání zastavilo. Tykač byl obviněn z toho, že v letech 1996 až 1997 vyvedl z fondů aktiva za 1,2 miliardy korun. Trestní stíhání státní zástupce zastavil, protože chyběly důkazy, že skutek spáchal obviněný.

Kromě uhelných a plynových elektráren holding podle Svobody zajímají moderní technologie distribuované výroby a spotřeby a možnosti dodávek energií koncovým zákazníkům včetně technologií vedoucích k úsporám energie. „Nechceme jen investovat, ale získané akvizice synergicky propojit s našimi stávajícími aktivitami a dlouhodobě rozvíjet,“ uvedl Svoboda.

O tom, že Tykač hodlá po Evropě investovat desítky miliard, píšou i dnešní Hospodářské noviny. „Ač jsme i těžaři, tak si myslíme, že konec konvenčních zdrojů je nevyhnutelný. Ale bude pomalejší, než jak si to politici naplánovali. Firmy prostě někdy prodávají kvůli tomu, že jejich vláda podepsala nějakou dohodu. A ty zdroje přitom budou ještě potřeba. To je ta příležitost,“ citoval deník Tykače.

