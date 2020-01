Tvrdý dopad přechodu k elektromobilům: Německo může přijít až o 410 tisíc pracovních míst

Volkswagen zahájil ve Cvikově sériovou výrobu elektromobilu ID.3 Autor: čtk

Přechod od automobilů se spalovacím motorem k elektromobilům by mohl Německo do roku 2030 připravit až o 410.000 pracovních míst. Napsal to ekonomický list Handelsblatt, který se odvolává na zprávu Národní platformy pro budoucnost mobility (NPM). Ta působí jako poradní orgán vlády. Podle německého sdružení automobilového průmyslu VDA ale tato prognóza vychází z nerealisticky extrémních předpokladů.