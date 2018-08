Tvorba pracovních míst v USA zaostala za očekáváním. Nezaměstnanost klesla na 3,9 procenta

Pokles míry nezaměstnanosti byl v souladu s očekáváním analytiků. Míra nezaměstnanosti je teď v těsné blízkosti 18letého minima 3,8 procenta, na které sestoupila v květnu.

Dnešní údaje amerického ministerstva práce rovněž ukázaly, že americká ekonomika v květnu a červnu vytvořila o 59 rtsíc pracovních míst více, než se dosud předpokládalo. Za červencovým zpomalením tvorby pracovních míst podle analytiků stál patrně nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Najímání nových zaměstnanců v červenci zpomalilo a je pod průměrem za první pololetí letošního roku, podle analytiků však zůstává solidní. V prvním pololetí vzniklo v průměru měsíčně 224 tisíc nových pracovních míst. Pokles najímání nových pracovníků však bude zřejmě jen dočasný. Spotřebitelé utrácejí a firmy zvyšují investice do staveb a zařízení. To zvyšuje poptávku po zaměstnancích v odvětvích od zpracovatelského průmyslu přes stavebnictví až po zdravotní péči.

Vývoj míry nezaměstnanosti v USA:

Průměrný růst hodinové mzdy však zůstává mírný. Meziročně se mzdy zvýšily jen o 2,7 procenta, stejným tempem jako v předchozích dvou měsících. To je záhadou pro šéfa centrální banky (Fed) Jeroma Powella a mnoho dalších ekonomů. V minulosti když míra nezaměstnanosti klesla pod čtyři procenta, rostly mzdy obvykle mnohem rychleji.

Jediným potenciálním problémem na obzoru je hrozba obchodní válku mezi USA a Čínou, EU, Kanadou a Mexikem. Spojené státy již zavedly dovozní clo na ocel a hliník a na čínské zboží, jehož hodnota dovozu do USA dosahuje 34 miliard dolarů ročně. Na některé americké společnosti již dopadla odvetná dovozní cla, i když obchodní spory zřejmě ještě minulý měsíc neměly na najímání zaměstnanců dopad. Zpracovatelský sektor, na který budou mít největší přímý dopad dovozní cla, vytvořil 37 tisíc míst, nejvíce za sedm měsíců.

Firmy také mají problémy s nalezením vhodných zaměstnanců. Nabídka pracovních příležitostí je tak poprvé za deset let vyšší než počet nezaměstnaných. Počet lidí, kteří pracují pouze na částečný úvazek a dali by přednost práci na úvazek plný, je teď nejnižší za 11 let. Míra podzaměstnanosti, která kromě nezaměstnaných, kteří si hledají práci, zahrnuje i osoby, které si práci nehledají a nedobrovolné zaměstnance na částečný úvazek, je pak nejnižší za 17 let.

Ze současné příznivé situace na trhu práce těží i lidé s nejnižším vzděláním. Míra nezaměstnanosti mezi lidmi bez středoškolského vzdělání klesla na minimum 5,1 procenta, uvedla agentura AP.

