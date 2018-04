Tuzemák je nejoblíbenější česká lihovina. Každá čtvrtá láhev prodaná na našem území připadá právě na něj. Historicky se v Česku a na Slovensku vyrábí 150 let. Když Evropský úřad pro bezpečnost potravin loni v září uvedl, že v rumové tresti jsou některé rakovinotvorné látky, čeští výrobci i spotřebitelé vzali tuhle zprávu srdcem a označili ji za útok.

A pozornost se upřela právě na klíčovou komisi pro aromata, kterou české ministerstvo zemědělství požádalo o výjimku. „Osobně si myslím, že s tuzemákem Česko uspěje. V europarlamentu se řeší různé nebezpečné látky, jako je glyfosát v herbicidu Roundup, řeší se tu dokonce kebab, ale o furanu tu nikdo neřekl ani slovo. Nemáme na programu ani projednání námitek. Myslím, že s tou výjimkou nebude problém,“ míní europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

Podobně optimistický výhled má i prezident Unie dovozců a výrobců lihovin Pavel Dvořáček. „Podle toho, jaké mám zprávy, tak myslím, že to uhájíme,“ uvedl.

Hlavní argument zastánců tuzemáku zní tak, že v oblíbené lihovině je furanu tak malé množství, že neohrožuje lidské zdraví víc než chemie v jiných potravinách. Nehledě na negativní účinek samotného alkoholu. „V tuzemáku jsou aromata tak naředěna, že když sníte jablko nebo dětskou výživu, dostanete do sebe stejné množství těch popisovaných látek,“ říká Dvořáček.

Podle něj je stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin varovným prstem vůči Česku, za to, že jsme zdvihli problém s dvojí kvalitou potravin v Unii.

Podle Polčáka ale v Evropě ani nebyl zájem tuzemák zakazovat. „Šlo trochu o hysterii, kterou rozpoutal Jiří Ovčáček,“ poukazuje na mluvčího prezidenta republiky, který kvůli možnému zákazu furanu přirovnal EU k nacistické třetí říši. Pokud by k zákazu došlo, tuzemák by se podle staré receptury musel přestat vyrábět hned na konci příštího týdne.

Výrobci se na to preventivně připravili, aby neohrozili svou produkci. „Děláme minimálně tři čtvrtě milionu lahví, abychom se předzásobili na tři čtyři měsíce,“ řekl ředitel jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz Josef Nejedlý. Když furan Brusel při výrobě rumu nepovolí, hradecká likérka má podle něj připravené jiné výrobní postupy a náklady jí to nezvýší.

Podnik oslovili už dříve výrobci rumových trestí, likérka tak vyzkoušela desítky vzorků bez furanu.“Vybrali jsme náhradu. Máme připravené varianty namíchané bez toho furanu a rozdíl mezi chutěmi, vůněmi je skutečně nepatrný,“ řekl Nejedlý. Rád by ale zůstal u klasické výroby. „Ten rum se tady dělá 100 let, nikomu to nikdy nevadilo a najednou, protože jsou neustále citlivější přístroje, tak mistři z EU zjistí, že je tam taková látka,“ podotkl.

Kromě toho, že je tuzemák nejprodávanější lihovinou, jeho obliba podle producentů roste. V roce 2017 se ho prodalo 2 185 515 litrů, meziročně o 76 598 litrů více.

