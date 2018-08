Trumpova cla na ocel a hliník se dotknou osminy firem, myslí si podnikatelé

„Zatím to neumím říct. Veškerý materiál máme z EU. Takže pokud se nepromítnou cla do produkce hutí v EU, tak se nedotknou ani nás,“ uvedl vedoucí společnosti Alfeko Luboš Wurm. „Postihlo by to dodávky komponentů a dílů které nakupujeme z USA. Uvidíme, co se stane a v jakém rozsahu opatření budou,“ doplnil obchodní ředitel společnosti VARI Tomáš Belinger.

Téměř polovina podnikatelů nemá dostatek informací ohledně této problematiky, naopak jej má 44 procent. Na sedm procent firem o ně podle průzkumu nemá zájem.

„Nízká informovanost firem o obchodní 'válce' nahrává spekulacím a malování černých scénářů. Na druhou stranu je právě příležitostí pro státní instituce zaměřené na podporu obchodu, aby zprostředkovaly přesné a jasné informace o zaváděných opatřeních,“ řekl analytik ČSOB Petr Dufek.

Odvetné opatření EU, která zavedla nebo zvýšila cla na dovoz zboží z USA, by měla dopad na 24 procent podnikatelů. Z toho 18 procent míní, že tento dopad na jejich podnikání bude malý. Středně velkého a velkého dopadu na podnikání se obává šest procent podnikatelů.

České firmy by byly podle Dufka citlivější na odvetné kroky EU spíše než na americká cla. Stupňování napětí však není pro obchod žádoucí ani na jedné straně. S ohledem na sílu oživení obou ekonomických celků není pro nikoho žádoucí napětí v mezinárodním obchodě stupňovat. Vzhledem ke globalizaci dodavatelsko-odběratelských řetězců by se jen těžko dal hledat vítěz takové konfrontace, dodal.

Spojené státy začaly od 1. června uplatňovat cla 25 procent na ocel a deset procent na hliník na dovoz z EU, Kanady a Mexika. EU začala jako odvetný krok koncem června uplatňovat odvetná cla 25 procent na dovoz vybraného amerického zboží, jde o produkty z oceli a hliníku, zemědělské výrobky a různé další zboží. V seznamu figurují například motocykly, džíny nebo whisky.

