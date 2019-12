Trump znovu zavede cla na ocel a hliník z Argentiny a Brazílie

„Brazílie a Argentina masivně devalvovaly svou měnu, což není dobré pro naše zemědělce,“ napsal Trump a dodal: „S okamžitou platností obnovím sazby na veškerou ocel a hliník dodávané z těchto zemí do Spojených států.“

Spojené státy zavedly nová cla na dovoz oceli a hliníku 23. března loňského roku. Odůvodnily to obavami z ohrožení národní bezpečnosti. Dovoz oceli od té doby podléhal 25procentnímu clu, na dovoz hliníku se vztahovala přirážka ve výši deseti procent.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....