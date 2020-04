Trump chce díky nízkým cenám ropy doplnit státní zásoby. Jak toho hodlá docílit, už ale neřekl

Nadbytek ropy na světových trzích vedl k historickým propadům cen, v případě lehké americké ropy WTI museli prodejci dokonce kupujícím za odběr platit. Americký prezident Donald Trump nynější situaci, která je důsledkem pandemie nemoci covid-19 respektive protikoronavirových opatření snižujících mimo jiné spotřebu ropy, považuje za skvělý čas pro doplnění strategických rezerv. Podobný názor zastává i šéf české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Jeffrey Currie, který je analytikem banky Goldman Sachs, očekává, že jen v USA potrvá týdny, než se cena ropy vrátí k předkrizovým hodnotám. Těžit z nízkých cen budou země závislé na dovozu ropy, mimo jiné Indie.

„Vzhledem k rekordně nízkým cenám ropy jsme na úrovni, která je pro mnoho lidí zajímavá. Naplníme naše národní ropné rezervy, strategické rezervy, uvažujeme až o 75 milionech barelů. Bylo by to poprvé za dlouhou dobu, co by byly zásobníky doplněny, a bylo by to za dobrou cenu,“ řekl Trump na tiskové konferenci v pondělí. „Je skvělá doba na nákup ropy. Nikdo doteď neslyšel o záporných cenách,“ dodal.

Podrobnosti o uvažovaném nákupu ale republikánský prezident nesdělil. Především pak podle portálu Oilprice.com nezmínil to, jak by ropu koupil bez souhlasu Kongresu. Není totiž vyloučeno, že by se demokraté, kteří jsou na federální úrovni opozicí, proti záměru postavili. Již v březnu totiž odmítli zahrnout nákup ropy za tři miliardy dolarů do balíku obří ekonomické podpory.

Ve hře jsou i cla

Se zákonodárci chce o doplnění rezerv debatovat americký ministr energetiky Dan Brouillette. Ministerstvo mezitím vyjednává s ropnými společnostmi o pronájmu skladovacích prostor, neboť těžaři vlastní kapacity vyčerpali. Trump rovněž hovořil o možnosti ochránit domácí těžaře uvalením cel na dovoz ropy.

Currie dnes v rozhovoru s televizí CNBC varoval, že nelze očekávat brzké zotavení trhů s ropou. „Nemyslíme si, že tímhle to skončilo. Pravděpodobně budeme svědky toho, jak to bude pokračovat přinejmenším do poloviny května,“ řekl.

Dohoda skupiny OPEC+ propadu cen nezabránila

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a další přední světoví těžaři v čele s Ruskem, tedy seskupení nazývané OPEC+, se sice dohodli na snížení těžby v květnu a červnu o 9,7 milionu barelů denně, propad cen to ale nezastavilo. Mluvčí ruského prezident Dmitrij Peskov naznačil, že by se světoví těžaři mohli dohodnout na další úpravě produkce, pokud by to bylo nutné.

O omezení těžby chce brzy rozhodnout i Norsko, uvedla podle Reuters tamní ministryně pro ropu a ropný průmysl Tina Bruová. Norsko je největším těžařem ropy v západní Evropě a na globálních dodávkách ropy se podílí dvěma procenty. „Ještě jsme k závěru nedospěli, stane se tak ale brzy,“ řekla Bruová.

Currie ale poukázal na to, že snížení těžby není jednoduchou záležitostí, neboť takový krok stojí čas i peníze a navíc ohrožuje stabilitu vrtu. „Uzavření vrtu je mimořádně drahé a někdy tím vrt trvale zničíte,“ řekl.

Čína podle amerických těžařů neplní své povinnosti

Američtí těžaři se podle listu Financial Times obrátili na Bílý dům se žádostí, aby přinutil Čínu splnit její obchodní závazky. Peking se totiž v rámci obchodního ujednání zavázal nakupovat v USA více ropy, podle těžařů ale dál upřednostňuje nákup energetických surovin v Saúdské Arábii a v Rusku.

Z propadu cen ropy mohou těžit země závislé na importu této suroviny, jako je například Indie. Zhroucení cen severomořské ropy Brent poskytne podle listu The Jakarta Post indickému premiérovi Naréndru Módímu značný manévrovací prostor pro uzdravení ekonomiky postižené karanténními opatřeními. „Indie je jasný vítěz pádu cen ropy,“ uvedl Alexander Wolf, který v hongkongské pobočce banky JPMorgan vede oddělení asijské investiční strategie.