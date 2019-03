Trh se dělí na férové a ty ostatní. Dělení dodavatelů energií na tradiční a alternativní končí

Stejně tak bychom měli nechat na zákazníkovi, co je pro něho největší prioritou. Je to opravdu vždy a za všech okolností nejnižší cena, byť s rizikem nežádoucích důsledků? Nejnižší cena nemusí být realistická, tím méně férová. Může být poznamenána o poznání horším servisem, může s sebou nést riziko budoucího navýšení cen k pokrytí nutné marže, či dokonce krach dodavatele, který přecenil své síly a možnosti. Zákazníci potřebují získat zkušenosti a ujasnit si, co od svého dodavatele vlastně očekávají.

Přestože domácnosti v průzkumech přiznávají, že se snaží energiemi šetřit, jejich spotřeba neustále roste. Může za to rostoucí počet elektrických spotřebičů, které využívají. Je zřejmé, že výdaje za energie budou stále významnou položkou jejich rozpočtu. Kromě ceny začne čím dál větší roli hrát energetické poradenství.

Poradce může, ideálně na místě, propočítat spotřebu největších žroutů energií, vypočítat možnosti úspor při nákupu nového spotřebiče ve vyšší energetické třídě a třeba i dobu návratnosti takové investice. Případně na místě zjistí nesprávné nastavení distribuční sazby, které může prodražit spotřebu až o desítky procent. Pro využití dvoutarifní sazby je třeba dodavateli energie doložit využití spotřebičů, jako jsou přímotopy, akumulační kamna, případně využívání elektromobilu. Vzhledem k velmi nízké energetické gramotnosti českých domácností se dá očekávat, že právě zde budou mít energetičtí poradci prostor k úsporám.

Zákazníky vede často ke změně dodavatele nikoliv vysoká cena energií, ale především nezájem dodavatele o vlastního zákazníka, nedostatečná komunikace, rigidní a zdlouhavé řešení jeho požadavků, případně změny jeho potřeb. To vše se v každodenní praxi a komunikaci se zákazníky ukazuje jako podstatný faktor jejich (ne)spokojenosti.

Přesto je však na trhu stále dost obchodníků, kteří porušují pravidla a zákazníkům se doslova lámou do dveří ve snaze získat je za každou cenu. A je jedno, zda jde o obchodníka zvonícího na zvonky se smlouvou o dodávce energií v ruce, nebo o firmu, jež sjednává zprostředkování aukcí, které k zajištění nejlepších podmínek na trhu většinou stejně nevedou.

Vyčistit trh od těchto praktik jsme si stanovili jako úkol dne. V tom jsme zcela zajedno i s tradičními energetickými společnostmi. Jako člen Svazu průmyslu a dopravy a jeden ze zakládajících členů Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) nabízíme ERÚ, ČOI a MPO maximální součinnost v boji proti těm, kdo odmítají respektovat právo zákazníka svobodně se rozhodnout a nehodlají dodržovat zákony.

Avšak etické kodexy ERÚ i ANDE samotnou podstatu problémů odstranit nemohou. Víra v samoregulaci a morální apely nejsou dostačující. Po dobu existence aktuálně převažujících forem přímého prodeje upřednostňujeme regulaci. Tedy taková opatření, která by byla spojena s vymahatelností a kontrolovatelností.

Přispět ke kultivaci trhu mohou i případné zákonem stanovené nároky na prodejce energií. Ať už jde o jejich vzdělání, nebo možné certifikace garantované státní autoritou nutné pro výkon činnosti. Inspiraci lze hledat například v pojišťovnictví, kde se nekalé praktiky podařilo tímto způsobem výrazně omezit.

Ani sebelepší prevence však nestačí. Ti, co mají ve svém středu obchodníky, kteří pravidla nectí, by měli být hnáni k odpovědnosti, minimálně být tlačeni ke zjednání okamžité nápravy. Jen tak dojde ke skutečnému omezení tohoto jednání. Centropol klade na své obchodníky mimořádně vysoké profesionální i etické nároky a porušení interních předpisů vede k okamžitému ukončení spolupráce. Cílem každého férového dodavatele by mělo být trvale přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí včetně ochrany zákazníka. Ten by v tomto byznysu rozhodně neměl být slabší stranou.

Autor je manažer vnějších vztahů společnosti Centropol