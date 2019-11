Trh s komerčními nemovitostmi roste, letos už dosáhl objemu 64 miliard korun

Tržní hodnota kancelářských budov v Česku, a zejména v Praze, dále roste v důsledku vytrvalé poptávky a nedostatečné nabídky. A tento trend bude pokračovat.

„Očekáváme, že celkový objem investic do nemovitostí v roce 2019 dosáhne téměř tří miliard eur, což bude asi o 27 procent více než v předchozím roce. Rekordů z let 2016 a 2017 zřejmě dosaženo nebude, nicméně tehdy se do celkových investic počítaly tzv. entity level transakce, tedy ty na pomezí mezi akvizicí firmy a nemovitostní transakcí. Navíc byl rok 2017 výjimečný několika velkými transakcemi na maloobchodním trhu, které se již zřejmě v nejbližší době opakovat nebudou. Bez započítání těchto obchodů by byl letošní objem téměř srovnatelný s rekordními roky,“ uvedl Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu pro střední a východní Evropu ve společnosti Cushman & Wakefield.

Češi jsou vidět

Napříč sektory v letošním roce výrazně přibylo velkých transakcí. Těch v hodnotě nad 50 milionů eur (skoro 1,3 miliardy korun) bylo asi 35 procent, což je mnohem více než v minulých letech. Novinkou je, že na tyto vyšší transakce mnohem častěji dosáhli také lokální investoři. Podíl těchto hodnotnějších transakcí se u nich pohyboval kolem 24 procent, což je oproti loňským 10 procentům významný nárůst.