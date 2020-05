Třetinový propad amerického HDP? Ano, ale opakování velké hospodářské krize nečekejte, říká šéf Fedu Powell

Předseda Federálního rezervního systému (Fed) Spojených států amerických je přesvědčen, že hospodářství jeho země čeká ve druhém čtvrtletí letošního roku významný pokles. Hrubý domácí produkt USA by se podle jeho odhadů mohl propadnout klidně i o 20 až 30 procent. Navzdory tomu si nicméně nemyslí, že by taková situace vyústila v další rozsáhlou ekonomickou depresi podobnou té ze třicátých let minulého století. A má proto velmi pádné argumenty.

Opakování velké hospodářské krize podle šéfa amerického Fedu nehrozí ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním je samotná povaha a příčiny vedoucí k aktuálnímu výkonnostnímu propadu, který je výsledkem přijatých bezpečnostních opatření spíše než fundamentálních tržních problémů. Tím druhým pak jsou dosavadní způsoby jejího řešení a rozsah všech nástrojů, které má tamní finanční systém k dispozici.

Má podle vás současná ekonomická krize šanci překonat tu ze třicátých let minulého století? Ne

Propad amerického hospodářství by dle jeho názoru mohl skutečně a celkem „snadno být dvaceti až třicetiprocentní“. Že by ale historikové mohli současnou situaci v budoucnu zpětně označovat za „druhou velkou hospodářskou krizi“, každopádně odmítl.

„Nemyslím si, že by takový výsledek byl jakkoliv pravděpodobný. Jsou tu některé zcela základní rozdíly“, řekl v rozhovoru se Scottem Pelleyem v rámci pořadu 60 minut, jenž vysílá televizní stanice CBS.

Vzápětí nicméně přiznal, že minimálně z pohledu nezaměstnanosti by některým lidem mohlo doopravdy připadat, jako by se vrátili v čase o přibližně 90 let nazpět. „Myslím si, že se na to dá dívat z několika úhlů. Ale taková čísla by se mohla přibližovat tomu, co by se dalo považovat za jakýsi vrchol,“ odpověděl šéf Fedu na dotaz ohledně toho, zda by se tento klíčový ekonomický ukazatel mohl vyšplhat až na hodnoty 20 či 25 procent jako ve třicátých letech minulého století.

Současná krize vyvolaná pandemií nebezpečného koronaviru bude podle Powella tvrdá, ale nebude mít dlouhého trvání: „Myslím si, že je tu dobrá šance na to, že nás ve třetím kvartálu čeká pozitivní růst. A myslím si, že je dobrý důvod se domnívat, že ekonomika poroste (po celou) druhou půlku roku.“

Politici i bankéři zareagovali včas a účinně

Opakování celosvětové deprese, jež začala propadem akcií na newyorské burze v říjnu roku 1929, je nepravděpodobné už jen proto, že samotná americká vláda napumpovala do tamní ekonomiky rekordní finanční injekci ve výši téměř tří bilionů dolarů (téměř 75 bilionů korun). Podobný postoj, byť samozřejmě v ne tak velkém absolutním rozsahu, navíc zaujaly i další státy, přičemž zatím vše nasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o dlouhotrvající pomoc, a nikoliv jen nějaké jednorázové opatření.

„V tomto případě se vládám a centrálním bankám po celém světě podařilo zareagovat velmi rychle a velmi účinně. A drží se toho. Takže si myslím, že všechny tyto věci poukazují na to, že ten pokles bude velmi ostrý. Měl by to být daleko kratší pokles, než jaký si spojujete s třicátými roky minulého století,“ dodal optimisticky Powell.

