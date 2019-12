Trendy ERP 2020: cloud, personalizace, pružnost

Co je tedy v oboru nového a jak se bude trh vyvíjet? Z průzkumu webu Selecthub vyplývá, že převládajícím trendem je stále přechod na cloudová řešení. Znalci trhu rovněž očekávají další disrupci či rostoucí konkurenci nových hráčů, jako je Amazon.

Klíčová zjištění průzkum shrnuje do několika bodů: Kvůli pokračujícímu růstu významu cloudových řešení budou firmy v příštích letech muset redefinovat zaměstnaneckou strategii. Vývojáři ERP softwaru budou firmám nabízet stále personalizovanější řešení. Čeká se další rozvoj technologie internetu věcí (IoT), trh propojených logistických řešení by měl v příštím roce vzrůst na hodnotu 20 miliard dolarů.

„Trendy jsou zřejmé a jde nyní o jejich praktickou aplikaci do prostředí, které je často velmi konzervativní. Avšak s generační obměnou se i tato situace mění. Hovořit například o BI jakožto nástroji pro podporu rozhodování se zdá být zbytečné. Ale upřímně, řada manažerů stále preferuje excelovskou tabulku a své podřízené trápí hodinami příprav různých reportů, jejichž vypovídací schopnost je leckdy diskutabilní. Cloud? Jasně, ale pro řadu IT pracovníků či majitelů firem je obava z „vysunutí“ dat mimo firemní infrastrukturu zcela nepřijatelná. Přitom se jedná jen o subjektivní obavu, neboť tvrdá data hovoří jednoznačně ve prospěch a budoucnost cloudu,“ myslí si Lukáš Ontl, vedoucí oddělení inovace a rozvoje produktů ve společnosti Asseco Solutions.

Cloud, jasná volba

V roce 2019 pokračoval přechod na cloud ve všech softwarových kategoriích. V případě ERP se ale trend týká především malých a středních firem. Výhodou je, že firmy nemusejí udržovat vlastní systém a vlastní divizi ajťáků. Vystačí si s jedním či dvěma zaměstnanci na obsluhu cloudového řešení.

„Cloudová architektura je nová, většinou nabízí neustálý příliv vylepšení,“ uvedl Ed Cowsar z Marpaso Services. Což je na jednu stranu výhoda, na druhou nevýhoda v tom, že je potřeba vyčlenit lidskou sílu, která bude aktualizace a vylepšení sledovat.

Cloudové řešení je vhodné prakticky pro jakoukoli firmu. „Doba se mění a řízení firem se zrychluje a automatizuje. To však s sebou přináší požadavky na dostupnost informačních systémů a zabezpečení proti výpadkům. Softwarová řešení poskytovaná v cloudu jsou spravována mnohem profesionálněji než v případě využití interních IT pracovníků, a pro umístění ERP do cloudu hovoří i další neméně důležité aspekty. Jedná se např. zabezpečení virtuálních serverů na úrovni internetového bankovnictví a samozřejmě i možnost škálovat výkonnostní prostředky na základě přizpůsobování se potřebám trhu a reálných potřeb zákazníka,“ říká Ontl.

Pro toto řešení hovoří i argumenty finanční. „Firma jasně plánuje náklady bez nutnosti počáteční investice do vlastní IT infrastruktury a softwaru, včetně samotné správy serverů a dalších provozních nákladů, jako je třeba spotřeba elektrické energie. Výše zmíněné dává firmám možnost věnovat se naplno svému podnikání a starosti s IT nechat na poskytovateli cloudu,“ vypočítává Ontl.

Řešení na míru

„V budoucnu budou uživatelé ERP stále více vyžadovat řešení určené výhradně pro své odvětví. Vyhnou se tak customizaci, ale zajistí si, že jim vývoj nebude utíkat,“ říká Nick Castellina, šéf strategie společnosti Infor.

Prodejci ERP systémů se zaměřují na nové technologie, které budou v následujících letech nabízet. „Z ERP se stane cosi jako základna digitální transformace. Řešení budou součástí rozvíjejících se technologií, jako jsou internet věcí či umělá inteligence, a budou podporovat nové procesy, obchodní modely a pracovní postupy. Orientace na zákazníka bude hrát v ERP mnohem větší roli,“ dodává Castellina.

Pružnost a disrupce

Žijeme v čase disrupce. Narušovány jsou zaběhané pořádky v celé řadě odvětví. Veškerá tato disrupce se může projevit v požadavcích na obchodní aplikace. A nabídka musí na změny v poptávce být schopna reagovat. Prodejci ERP řešení budou nuceni svou nabídku rozšiřovat o různé platformy, mikroslužby a další součásti svého systémového balíčku.

Pružnost a všestrannost budou tím, co budou klienti vyžadovat nejen od ERP systému, ale i jeho tvůrců. I klienti se ale budou muset naučit být flexibilní. Cloudové řešení zajistí, že systém bude pravidelně aktualizován, držet krok ale budou muset i firmy.

Jaké další trendy v příštím roce očekávat? „Na významu budou získávat pojmy jako umělá inteligence, rozšířená realita, machine learning. Ve spojení s procesy typu WMS, CRM, B2B či B2C jde jednoznačně o technologické trendy, které není možné ignorovat. Dle mého názoru nezní otázka co, ale jak budou tyto trendy aplikovány v realitě podnikatelského prostředí,“ dodává Ontl.