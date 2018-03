Tipsportu se loni dařilo nad očekávání. Čistý zisk vzrostl o třetinu

„Zhruba 90 procent tržeb dělá Česko. Zatímco na českém trhu jsme jednička, na Slovensku jsme až třetí za Niké a Fortunou. Ale i tam rosteme,“ uvedl generální ředitel společnosti Petr Knybel. Letos očekává maximálně mírný nárůst tržeb.

Výsledky jsou výrazně lepší, než firma očekávala. Loni totiž Knybel uvedl, že Tipsport poprvé neplánuje růst tržeb. „Sportovnímu sázení se aktuálně daří v celé Evropě. Loni jsme nevěděli, jak se projeví nový zákon o hazardu, který začal platit od ledna 2017. Ukázalo se, že z krátkodobého pohledu nám pomohl. Velká část zahraničních firem odešla z trhu, část jich byla zablokována,“ řekl dále Knybel.

Letos už se podle něj ovšem podobný efekt čekat nedá. „Jak tržním podílem, tak službami, které jsme schopni klientům nabídnout, jsme se přiblížili maximu. I když jsou letos v porovnání s loňským rokem dvě velké sportovní akce jako zimní olympiáda v Pchjongčchangu nebo fotbalové MS v Rusku, bude těžké loňské výsledky udržet,“ doplnil Knybel. Při únorové olympiádě podle něj firma žádný významný růst tržeb nezaznamenala. „Neměla skoro žádný vliv,“ podotkl.

Z dlouhodobého pohledu spíše očekává, že nový zákon Tipsportu uškodí. „Je tam mnohem více regulace, zvýšila se loterní daň. Loňský rok byl navíc přechodný, naplno začal zákon fungovat až teď,“ sdělil Knybel. Od letošního roku se například musejí registrovat i sázkaři na kamenných pobočkách. Podle Knybela navíc v budoucnu na trh určitě vstoupí větší zahraniční firma. „Jsem přesvědčen, že zahraniční konkurence tady bude,“ doplnil.

Nový zákon loni umožnil Tipsportu spustit online casino, tedy například ruletu nebo automaty. Firma však dlouhodobě proklamuje, že se chce věnovat spíše kurzovému sázení. Zatím je podíl casina zanedbatelný. „V dlouhodobém horizontu může tvořit 20 až 30 procent našich tržeb. Ale je to opravdu jenom hrubý odhad,“ uvedl Knybel. V porovnání se zahraničím jsou navíc podle něj firmy v Česku v tomto druhu sázek zákonem znevýhodněny.

„Nabízíme desítky her, v zahraničí jsou to až tisíce. Zatímco u nás je loterní daň 35 procent, evropský průměr je 20 procent. A to je obrovský rozdíl,“ dodal Knybel. Výherní marže pro firmu se u těchto her podle něj pohybuje mezi třemi až čtyřmi procenty, u automatů v kamenných provozovnách je to až 20 procent. Při kurzovém sázení dosahují marže v kamenných pobočkách až 13 procent, na internetu osmi procent.

Holding zahrnuje Tipsport v Česku a na Slovensku a společnost Chance. Pracuje v něm zhruba 3000 zaměstnanců.

Tipsport byl založen v roce 1991, první pobočka vznikla v sídle společnosti v Berouně. Specializuje se hlavně na kurzové sázení. V roce 2005 vstoupil na slovenský trh. Od roku 2013 je součástí holdingu sázková společnost Chance. Tipsport má v Česku zhruba 800 poboček, Chance něco přes 200. Na Slovensku má Tipsport přes 600 poboček.

