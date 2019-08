ThyssenKrupp chce koupit obchodníka s kovy Klöckner

Akcie firmy ThyssenKrupp přitom letos do srpna spadly na nejnižší úroveň za 16 let poté, co firma už počtvrté zveřejnila varování před dalším vývojem zisku. Pro šéfa ThyssenKrupp Guida Kerkhoffa je tato akvizice jedním z ústředních prvků plánu restrukturalizace, na kterém pracuje, uvedl list.

Akcie Klöcknera, který čelí poklesu poptávky na domácím i zahraničním trhu, se v poslední době pohybují na desetiletém minimu. O jeho spojení s ThyssenKrupp se spekuluje už měsíce. Obě společnosti ale agentuře Reuters odmítly zprávu německého deníku komentovat.

