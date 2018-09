The Times: Ford by mohl zrušit až 24 tisíc pracovních míst

Americký výrobce automobilů Ford Motor se chystá v rámci restrukturalizace evropských aktivit zrušit tisíce pracovních míst a ukončit výrobu některých modelů, včetně vozu Mondeo. Na svých internetových stránkách to napsal list The Times. Ford by podle něj mohl celkově zrušit až 24.000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 12 procentům jeho globální pracovní síly. Automobilka však podle agentury DPA označila zprávu listu za spekulaci.