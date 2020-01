Těžař Equinor bude zelenější. Začne provozovat první loď na čistý čpavkový pohon

Modifikaci lodi dostane na starost firma Eidesvik Offshore. Práce na plavidle začnou v dubnu, skončit mají za pět let. Viking Energy je součástí projektu konsorcia ShipFC zkoumajícího vývoj, instalaci a také provoz čpavkového pohonu. „Cílem je mimo jiné zajistit, aby velký palivový článek dokázal bezpečně a efektivně dodávat elektřinu do lodních systémů,“ uvedlo konsorcium.

„Equinor usiluje o snížení emisí v dodavatelském řetězci a použití amoniaku nabízí slibné řešení,“ uvedla viceprezidentka Equinoru Cecilie Rønning. „Viking Energy se může stát prvním zásobovacím plavidlem na světě, které překová dlouhé vzdálenosti poháněné čistým amoniakem neobsahujícím uhlík,“ doplnila.

Podle plánů má amoniak pokrýt až 70 procent spotřeby lodi. Zbytek má být zajištěn zkapalněným zemním plynem (LNG) a bateriemi. Projekt má rozpočet 230 milionů norských korun a byl částečně podpořen penězi z Bruselu.

Zelená minulost

Loď Viking Energy již za sebou ekologickou minulost má. V roce 2003 se stala prvním plavidlem ve flotile Equinoru, které bylo poháněno LNG, v roce 2016 byly na lodi instalovány hybridní baterie.

Pro Equinor jde o další krok směrem ke snižování emisí. Počátkem roku společnost oznámila ambiciózní plán na snížení emisí, které produkuje v Norsku, téměř na nulu. Dosáhnout toho chce investicemi do elektrizace, úložišť i nových technologií.

Podle plánu se emise mají snížit o 40 procent do roku 2030, o 70 procent do roku 2040. V roce 2050 by pak měly být téměř nulové. V první fázi Equinor emise sníží o pět milionů tun skleníkových plynů, což představuje zhruba desetinu všech emisí vyprodukovaných v Norsku.

