Tesla zvýšila odbyt i výrobu o osm procent na nový rekord. Přesto zůstala za očekáváním

Analytici dotazovaní agenturou FactSet čekali, že Tesla dodá v posledních třech měsících roku na trh 92 700 vozů, uvedl server CNBC. Odbyt nejnovějšího Modelu 3 stoupl o 13 procent na 63 150 vozů, zatímco analytici čekali 64 900 vozů.

Za celý rok Tesla prodala 245 240 vozů. To je téměř tolik, jako za předchozích šest let existence firmy dohromady. Z toho bylo 145 846 vozů značky Model 3.

Tesla vyrobila ve čtvrtletí celkem 86 555 vozů, včetně 61 394 vozů Model 3. Společnost ve čtvrtletí vyrobila a dodala téměř tisíc vozů denně, což je nový rekord jak z hlediska odbytu, tak z hlediska výroby.

Vývoj hodnoty akcií Tesly za poslední měsíc:

Zdroj: Trading Economics

Tesla od dnešního dne snižuje v USA cenu všech svých vozů, tedy Model 3, Model S a Model X. Chce tak podpořit zájem kupujících po snížení daňového zvýhodnění pro elektrické vozy ze 7500 dolarů na 3750 dolarů.

Automobilka se nyní hodlá více zaměřit také na Evropu a Čínu, dodávat vozy Model 3 do těchto zemí chce začít v únoru. Dodávky do Evropy a Číny by mohly vykompenzovat snížení poptávky v USA po poklesu daňového zvýhodnění. Dodávky na další trhy, včetně dodávek variant s pravostranným řízením, by měly začít později v letošním roce.

